Gelir vergisi ödemeyecek bazı iş verenler ve bireyler var. Vatandaş ise bu kişilerin kimi kapsadığını araştırıyor. Gelir vergisinden muaf olan kişiler ve iş verenler merak konusu. Kimler, hangi iş verenler gelir vergisi ödemeyecek? Kimler gelir vergisinden muaf olacak? Hangi iş veren gelir vergisi ödemiyor?

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Kimler, hangi iş verenler gelir vergisi ödemeyecek? Sorusu araştırılan konulardan bir tanesi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vatandaşlar ise bu kişi ve iş verenleri araştırıyor. Peki, Kimler, hangi iş verenler gelir vergisi ödemeyecek? Kimler gelir vergisinden muaf olacak? Hangi iş veren gelir vergisi ödemiyor?

KİMLER, HANGİ İŞ VERENLER GELİR VERGİSİ ÖDEMEYECEK?

Nureddin Nebati, bugün İstanbul'da yapılan '2. Türkiye Çiftçi Zirvesi'nde konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, çalışanların kış aylarında rahat nefes almasını sağlayacak adımlar atacaklarını ifade etti. Bakan Nebati, "İşverenlerimiz tarafından 2023 yılı nisan ayı sonuna kadar çalışanlarına elektrik, doğal gaz ve ısınma giderlerini karşılamak için ödenecek bin lirayı aşmayan tutarlardan gelir vergisi almayacağız" dedi.

Nebati "İşverenlerimiz tarafından 2023 yılı nisan ayı sonuna kadar çalışanlarına elektrik, doğal gaz ve ısınma giderlerini karşılamak için ödenecek bin lirayı aşmayan tutarlardan gelir vergisi almayacağız" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı çalışanların kış aylarında rahat nefes almasını sağlayacak adımlar atacaklarını anlattı. Ayrıca, yaptığı konuşmada, çiftçilere yapılacak destek ile enflasyonun halkın üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için uygulamaya konulacak yeni vergi programı hakkında bilgi verdi. İşte açıklamalar...

"Kredi Garanti Fonu (KGF) paketinin hazırlıkları son aşamada ve paket 50 milyar TL'den aşağı olmayacak. KGF paketi, istihdam sağlayan firmaların önünü açacak. Ülkeye kazandırdıklarının yanında KGF maliyeti bir şey değil.

Kur, öngörülebilir durumda. Kur korumalı mevduat (KKM), 1,37 trilyon TL'ye ulaştı. Ülkedeki mevduatın üçte birini karşılıyor. KKM'nin maliyeti 75,6 milyar TL. KKM'nin Türkiye bütçesi üzerinde etkisinin sınırlı olduğu çok net bir şekilde ortada.

Toplumun farklı kesimlerine verdiğimiz çeşitli desteklere yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Dün de Sayın Cumhurbaşkanımız, ücretli çalışanlara yönelik yeni müjdemizi açıkladı. Geçtiğimiz temmuz ayında ara düzenleme yapılarak çalışanlara ödenen yemek vergi istisnasını 34 liradan 51 liraya çıkarmıştık. Yıl sonunda yeniden değerleme oranına göre rakamı güncelleyerek çok önemli bir alanı açmış olacağız. Şimdi de çalışanlara nakden ödenen yemek tutarları da vergiden istisna hale gelecek. Diğer bir güncel müjdemiz de çalışanlara yapılacak elektrik ve doğal gaz ödemelerinde vergi yükünün bu kış boyunca kaldırılmasıdır."

"Bu, işverenlerimize, ama en önemlisi çalışanlara katkı sağlayacak bir düzenleme olacak ve enerjideki maliyetlerin yanında işverenler de buna katkı sağlayarak önümüzdeki kış çalışanların rahat nefes almasını sağlayacak bir adım atmış olacağız. İşverenlerimiz tarafından 2023 yılı nisan ayı sonuna kadar çalışanlarına elektrik, doğal gaz ve ısınma giderlerini karşılamak için ödeyecekleri bin lirayı aşmayan tutarlardan gelir vergisi almayacağız."

"Tarım sektörümüzün ve tarıma dayalı sanayinin gelişmesine destek veriyoruz. Dünya genelinde yaşanan sorunlar karşısında çiftçilerimizin finansal ihtiyaçlarını sıkıntı çekmeden temin etmek üzere çiftçilerimizi desteklemeye kesintisiz şekilde devam edeceğiz."