Kim Milyoner Olmak İster CANLI İZLE! Yılbaşı özel Kim Milyoner Olmak İster CANLI İZLE! ATV Kim Milyoner Olmak İster CANLI YAYIN!

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KİM MİLYONER OLMAK İSTER YILBAŞI KONUKLARI KİMLER?

Sunuculuğunu ünlü oyuncu Kenan İmizoğlunun yaptığı 1 milyon TL para ödülü bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" yılbaşı özel bölümüyle yine seyircileri ekrana kütleyecek. Hülya Avşar, Sefo ve Oktay Kaynarca'nın konuk olacağı programa aynı zamanda sanatçılar şarkılarıyla eşlik edecek.

Yılbaşı özel bölümünün ilk konuğu ise ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar olacak. Hem yeni şarkısını seslendirecek hem de zorlu soruları cevaplamaya çalışacak. Son zamanların en beğenilen genç şarkıcılarından Sefo'da yarışmacı koltuğuna oturacak. Çıkış yaptığı ''Bilmem mi'' şarkısıyla bölüme damgasını vuracak. 'Ben Bu Cihana Sığmazam'' dizisinin başarılı oyuncusu Oktay Kaynarca'da yarışacak. Keyifli sohbetiyle ekran başındakilere eğlenceli bir yılbaşı akşamı yaşatacak

KİM MİLYONER OLMAK İSTER CANLI İZLE!

Kim Milyoner Olmak İster programının canlı yayın izleme linki araştırılıyor. Kim Milyoner Olmak İster izlemek isteyen kullanıcılar ATV'nin resmi sitesinden canlı olarak takip edebilirler.