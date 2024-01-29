Kim Milyoner'de son bölüm soruları! Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük tek sayı hangisidir?

Kim Milyoner'de son bölüm soruları merak edilirken "Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük tek sayı hangisidir?" sorusunun cevabı gündeme geliyor. Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük tek sayı hangisidir? Detaylar haberimizdedir…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SON BÖLÜM SORULARI

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan genç kadın, matematik sorusuna verdiği cevapla sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Her hafta yeni yarışmacıları ve yeni sorularla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster' de heyecanına yenik düşen Sena Erol, cevabını değiştirmek istese de geç kaldı. Basit matematik soruna doğru cevabı veremeyen Sena Erol, üçüncü soruda elendi.

RAKAMLARI BİRBİRİNDEN FARKLI ÜÇ BASAMAKLI EN KÜÇÜK TEK SAYI HANGİSİDİR?

4 yaşında olan Sena Erol ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşıyor. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Sena Erol aynı zamanda özel bir şirketin hukuk departmanında stajyer olarak çalışıyor.

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan üçüncü soru:

Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük tek sayı hangisidir?

A: 100

B: 101

C: 102

D: 103

Doğru cevap 'D' şıkkı.