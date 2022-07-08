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Kilis'te kurbanlıklar motosiklet ile taşınıyor

İhlas Haber Ajansı - Mehmet Ali Dağ - Genel
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Kilis'te kurbanlıklar motosiklet ile taşınıyor Kilis'te, kurbanlıklarını alan vatandaşlar evlerine motosiklet ile götürüyor.

Kilis'te kurbanlıklar motosiklet ile taşınıyor

KİLİS - Kilis'te, kurbanlıklarını alan vatandaşlar evlerine motosiklet ile götürüyor.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kilis'te de vatandaşların kurbanlık alma telaşı yaşanıyor. Kurbanlık satış alanlarında yoğunluk yaşanırken, küçükbaş kurbanlık alan vatandaşlar, tekneli motosikletler ile evlerine kurbanlıkları götürüyor. Kilis'te küçük baş hayvanın tanesi 2 bin 500 ile 5 bin TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Motosiklet ile kurbanlık taşıyan vatandaşlar, Kurbanlıkları motosiklet ile taşımanın zor olduğunu ancak, evlerine para götürmek için yaptıklarını, kurbanlıkların tanesini 50 TL'den motosiklet ile taşıdıklarını ifade ettiler.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Genel

Motosiklet Türkiye Kilis Genel Haberler

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