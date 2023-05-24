Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam saatlerinde bir araya gelerek mutabakat metni üzerinde çalıştı. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu Ümit Özdağ açıklaması ne zaman? Ümit Özdağ ne zaman açıklama yapacak? Ümit Özdağ açıklaması saat kaçta?

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Ümit Özdağ ne zaman açıklama yapacak? merak ediliyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bu akşam saatlerinde görüştüğünü duyurdu. Merak edilenler arasında ise Kemal Kılıçdaroğlu Ümit Özdağ açıklaması ne zaman? Ümit Özdağ ne zaman açıklama yapacak? Ümit Özdağ açıklaması saat kaçta? soruları yer aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İLE ÜMİT ÖZDAĞ AÇIKLAMASI NE ZAMAN?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter hesabında; "Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam saatlerinde bir araya gelerek, mutabakat metni üzerinde çalıştık. Yarın saat 11.00'de Zafer Partisi Genel Merkezi'nde düzenleyeceğimiz ortak basın toplantısında detayları büyük Türk milleti ile paylaşacağız" açıklamasını yaptı.