Haberler

Kazandığını bakın nereye yatırmış! Wilma Elles'in serveti dudak uçuklattı

Kazandığını bakın nereye yatırmış! Wilma Elles'in serveti dudak uçuklattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"Öyle Bir Geçer Zaman Ki" ile hafızlara kazınan Wilma Elles'in, kazancını gayrimenkule yatırdığı ortaya çıktı. İstanbul'un Alibeyköy, Eyüpsultan, Silahtarağa, Pazariçi, İslambey ve Pier Loti gibi semtlerinden 10'dan fazla daire satın alan ünlü oyuncu, evlerini kiraya vererek ek gelir elde ediyor.

  • Wilma Elles, İstanbul'un çeşitli semtlerinden 10'dan fazla daire satın aldı.
  • Wilma Elles, satın aldığı daireleri kiraya vererek ek gelir elde ediyor.
  • Wilma Elles dört çocuk sahibidir.

Bir dönemin fenomen yapımlarından "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinde hayat verdiği "Caroline" karakteriyle hafızalara kazınan Wilma Elles, sadece ekranlardaki performansıyla değil, yatırımlarıyla da gündeme geliyor.

KAZANDIĞINI GAYRİMENKULE YATIRIYOR

39 yaşındaki ünlü oyuncu, kazancını gayrimenkule yönlendiriyor. Alibeyköy, Eyüpsultan, Silahtarağa, Pazariçi, İslambey ve Pier Loti gibi İstanbul'un çeşitli semtlerinden 10'dan fazla daire satın alan Elles, bu evleri kiraya vererek ek gelir elde ediyor.

Kazandığını bakın nereye yatırmış! Wilma Elles'in serveti dudak uçuklattı

"HAYATIMIN EN MUTLU DÖNEMİNİ YAŞIYORUM"

Çocuk sahibi olmanın ve iş hayatını sürdürmenin zor olup olmadığı sorusuna Elles, "Biraz zor olsa da hem çocuklarıma hem işime yetişiyorum. Hatta dört çocukla hayatımın en mutlu dönemini yaşıyorum" yanıtını verdi.

Kazandığını bakın nereye yatırmış! Wilma Elles'in serveti dudak uçuklattı

TAKDİRLERİ TOPLADI

Oyuncunun gayrimenkul yatırımları ve aile hayatını bir arada yürütmesi, sosyal medya takipçileri tarafından takdirle karşılanırken, Mücella Elles'in hem iş hem de özel hayatında dengeli bir yol izlediği görülüyor.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSelman kaya:

Helal olsun.. bir de üst düzey bir oyuncu olmadan bunları nasıl almış onun için ayrıca Helal olsun

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Futbol ayakta oynanan bir oyundur

Rakiplerine okkalı gönderme: Futbol ayakta oynanan bir oyundur
Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray yedek kulübesine karşı olay yaratacak sevinç

G.Saray yedek kulübesine karşı olay yaratacak sevinç
Öğretmen olduğunu söyleyen kadın yayın açıp isyan etti: Onun ismi buraya nasıl verilir?

Yayın açıp bu sözlerle isyan etti: Onun ismi buraya nasıl verilir?
Migros CEO'su Özgür Tort: Bu tempoda gidersek Türkiye'de satacak ürün bulamayabiliriz

Dev zincir marketin CEO'sundan endişe yaratan uyarı
Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Futbol ayakta oynanan bir oyundur

Rakiplerine okkalı gönderme: Futbol ayakta oynanan bir oyundur
Yüzbaşı uçaktan keşfetmişti! Profesör uyardı: Dışarı çıkarılması derhal durdurulmalı

Yüzbaşı uçaktan keşfetti: Dışarı çıkarılması durdurulmalı
Başkente mevsimin ilk karı düştü, her yer beyaza büründü

Başkente mevsimin ilk karı düştü, her yer beyaza büründü
Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya olay tepki

Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya olay tepki
ATM'lerde yeni dönem: Mahkeme kararı olmadan hesabınız dondurulabilir

ATM'lerde yeni dönem: Hesabınız dondurulursa şaşırmayın
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Tahran'da hava kirliği alarmı, eğitim ve kamu hizmetleri durdu

Komşu ülkede kriz! Tüm okul ve kurumlar kapatıldı
Beyaz Saray, Trump'ın MRI sonuçlarını açıkladı: Tamamen normal

Beyaz Saray sonuçları paylaştı, polemik sona ermedi
Durdurulamıyor! Derbilerin golcüsü Jhon Duran

Onu kim durduracak? Bu yaptıklarını duyanlar inanamıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.