Kazandığını bakın nereye yatırmış! Wilma Elles'in serveti dudak uçuklattı

Bir dönemin fenomen yapımlarından "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinde hayat verdiği "Caroline" karakteriyle hafızalara kazınan Wilma Elles, sadece ekranlardaki performansıyla değil, yatırımlarıyla da gündeme geliyor.

KAZANDIĞINI GAYRİMENKULE YATIRIYOR

39 yaşındaki ünlü oyuncu, kazancını gayrimenkule yönlendiriyor. Alibeyköy, Eyüpsultan, Silahtarağa, Pazariçi, İslambey ve Pier Loti gibi İstanbul'un çeşitli semtlerinden 10'dan fazla daire satın alan Elles, bu evleri kiraya vererek ek gelir elde ediyor.

"HAYATIMIN EN MUTLU DÖNEMİNİ YAŞIYORUM"

Çocuk sahibi olmanın ve iş hayatını sürdürmenin zor olup olmadığı sorusuna Elles, "Biraz zor olsa da hem çocuklarıma hem işime yetişiyorum. Hatta dört çocukla hayatımın en mutlu dönemini yaşıyorum" yanıtını verdi.

TAKDİRLERİ TOPLADI

Oyuncunun gayrimenkul yatırımları ve aile hayatını bir arada yürütmesi, sosyal medya takipçileri tarafından takdirle karşılanırken, Mücella Elles'in hem iş hem de özel hayatında dengeli bir yol izlediği görülüyor.