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Kate Middleton öldü mü? Kate Middleton'ın nerede? Kraliyet ailesinde neler oluyor?

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Kate Middleton öldü mü? Kate Middleton'ın nerede? Kraliyet ailesinde neler oluyor? Kate Middleton'ın ölüm iddiaları ve nerede olduğu konusundaki belirsizlikler, kraliyet ailesinde neler olduğu sorusunu gündeme getiriyor. Kraliyet ailesinin sessizliği, spekülasyonları artırıyor.

İngiliz Kraliyet ailesinin "büyük bir açıklama" yapacağı iddiası sonrası gözler İngiltere'ye çevrildi. Kraliyet ailesinden hala resmi bir açıklama gelmezken İngiltere tahtının varisi Galler Prensi William'ın, bir süredir ortalık görünmeyen eşi Prenses Kate Middleton'ın öldüğü iddia edildi. Peki, Kate Middleton öldü mü? Kate Middleton'ın nerede? Kraliyet ailesinde neler oluyor?

KATE MIDDLETON ÖLDÜ MÜ?

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden "büyük bir açıklama" beklendiği iddia ediliyor. Açıklamanın ne olacağı merak konusu olurken bir süredir ortalıkta görünmeyen Prenses Kate Middleton'ın da öldüğü öne sürüldü.

Kate Middleton öldü mü? Kate Middleton'ın nerede? Kraliyet ailesinde neler oluyor?

KATE MIDDLETON'IN NEREDE?

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Kate Middleton gündemin uzandığında olmayı tercih etmişti fakat prensesin bu kadar uzun süredir görüntülenmemesi Kraliyet Ailesi ile ilgili iddiaları arttırdı.

Kate Middleton öldü mü? Kate Middleton'ın nerede? Kraliyet ailesinde neler oluyor?

KRALİYET AİLESİNDE NELER OLUYOR?

İngiltere basını yeni bir skandalla dünya gündemine oturdu. Bazı iddialar kraliyet ailesinde çok büyük bir skandal patladığını bu nedenle gündeme Kate Middleton'ı attıklarını iddia ediyor. Bir diğer iddia ise William'ın öfke problemi oldu. Prens William'ın kardeşi Harry'de abisinin şiddet eğilimi olduğunu ve William'dan dayak yediğini itiraf etmişti. Kate'in William ile alakalı bir sorundan dolayı gündemden uzak olduğu iddialar arasında yer alıyor.

PRENS WILLIAM VE KATE BOŞANIYOR MU?

Prens William'ın senelerdir Rose Hanbury ile olan yasak aşk hikayesi gündeme geliyor. İngiliz basınının yakından takip ettiği Kraliyet çifti konuyla ilgili sessizliğini korumaya devam ediyor. Kate yakın zamanda bir operasyon geçirmiş ve kameralardan uzak kalmayı tercih etmişti. Bu ihtimal acaba çift boşanacak mı? Sorularını da beraberinde getirdi. Çiftin uzun zamandır beraber görünmemesi, Kate'in Kraliyet hesabından paylaştığı sahte fotoğraf paylaşması da bu ihtimali güçlendirdi. Senelerdir Rose Hanbury ve prens William'ın birlikte olduğu konuşuluyor.

Kate Middleton öldü mü? Kate Middleton'ın nerede? Kraliyet ailesinde neler oluyor?

Kate Middleton öldü mü? Kate Middleton'ın nerede? Kraliyet ailesinde neler oluyor?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Kraliyet Sarayı Kate Middleton Prens William 3.Sayfa Gündem Yaşam Dünya Haberler

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