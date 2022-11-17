Merkez Bankası faiz kararı açıklaması için gün sayıyor. Merkez Bankası faiz kararını bekleyen birçok vatandaş, arama motorlarında Kasım ayı Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Sorusunu araştırıyor. Peki, Kasım ayı Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz toplantısı hangi tarihte yapılacak?

Merkez Bankası kasım ayı faiz kararı toplantısı, alınacak faiz kararını merak eden vatandaşlar gündeminde yer alıyor. Ekim ayında Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 1,5 puan indirerek yüzde 10,5'e düşürmüştü. Peki, Kasım ayı Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz toplantısı hangi tarihte yapılacak?

KASIM AYI MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankasının kasım ayı faiz kararı toplantı tarihi belli oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 24 Kasım'da yapılacak. Toplantıda alınan karar aynı gün içerisinde saat 14.00'te açıklanacak. Merkez bankasının bir sonraki ay toplatısı ise 22 Aralık tarihinde gerçekleşecek.

EKİM AYI FAİZ KARARI NEYDİ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık gösterge repo faizinde 150 baz puan indirime gitti.

TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 12,00'den yüzde 10,50'ye çekildi.

Merkez Bankası'nın açıklaması şöyle:

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 12'den yüzde 10,5'e indirilmesine karar vermiştir.

Jeopolitik risklerin dünya genelinde iktisadi faaliyet üzerindeki zayıflatıcı etkisi artarak sürmektedir. Önümüzdeki döneme ilişkin küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü güncellenmeye devam etmekte ve resesyonun kaçınılmaz bir risk faktörü olduğu değerlendirmeleri yaygınlaşmaktadır. Türkiye'nin geliştirdiği stratejik nitelikte çözüm araçları sayesinde temel gıda başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının olumsuz etkileri azaltılmış olsa da uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artış eğilimi sürmektedir. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Bununla birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğu ile işgücü piyasalarındaki katılıklara bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini vurgulamaktadırlar. Ülkeler arasında farklılaşan iktisadi görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası adım ve iletişimlerinde ayrışma artarak devam etmektedir. Finansal piyasalarda artan belirsizliklere yönelik merkez bankaları tarafından geliştirilen yeni destekleyici uygulama ve araçlarla çözüm üretme gayretlerinin sürdüğü gözlenmektedir.