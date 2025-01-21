Kartalkaya nerede? Kartalkaya kayak merkezi nereye bağlı, nasıl gidilir?

Kartalkaya nerede? Kartalkaya, özellikle kış aylarında kayak ve snowboard tutkunlarının en çok tercih ettiği destinasyonlardan biri olarak dikkat çekmektedir. Kartalkaya nerede? Kartalkaya kayak merkezi nereye bağlı, nasıl gidilir? Detaylar haberimizdedir...

KARTALKAYA NEREDE?

Kartalkaya, Türkiye'nin Batı Karadeniz bölgesinde yer alan Bolu ilinde bulunmaktadır. Köroğlu Dağları üzerinde konumlanan Kartalkaya, ülkenin en popüler kayak merkezlerinden biridir.

KARTALKAYA KAYAK MERKEZİ NEREYE BAĞLI?

Kartalkaya Kayak Merkezi, Bolu şehir merkezine yaklaşık 38 kilometre mesafededir. Kayak merkezi, Bolu'ya bağlı olup, Köroğlu Dağları'nın zirve bölgesinde yer almaktadır.

KARTALKAYA'YA NASIL GİDİLİR?

Kartalkaya'ya ulaşım oldukça kolaydır ve çeşitli seçenekler bulunmaktadır:

Özel Araç ile:

Ankara'dan: Ankara'dan Kartalkaya'ya yaklaşık 190 kilometrelik bir mesafe bulunmaktadır ve özel araçla yolculuk yaklaşık 2.5 saat sürer. D-750 karayolunu kullanarak Bolu'ya ulaşabilir ve ardından Kartalkaya'ya doğru devam edebilirsiniz.

İstanbul'dan: İstanbul'dan Kartalkaya yaklaşık 275 kilometre uzaklıktadır. Özel araçla yolculuk yaklaşık 3.5 saat sürer. TEM otoyolunu takip ederek Bolu'ya ulaşabilirsiniz.

Otobüs ile:

Bolu otogarına Türkiye'nin birçok şehrinden otobüs seferleri düzenlenmektedir. Bolu otogarına ulaştıktan sonra minibüsler veya özel servisler aracılığıyla Kartalkaya'ya geçebilirsiniz.

Havalimanı Ulaşımı:

En yakın havalimanı, Kartalkaya'ya 150 kilometre mesafede bulunan Ankara Esenboğa Havalimanı'dır. Havalimanından araç kiralayarak veya otobüslerle Bolu'ya ulaşabilirsiniz.