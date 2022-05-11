Kara Tahta 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Tahta yeni bölüm fragmanı izle! Kara Tahta yeni bölümde neler olacak?

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KARA TAHTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Atlas, Irmak'a söylemesi gerekenlerle söylemek istedikleri arasında gidip gelirken telefonu çalar. Yasemin'den gelen haberle Irmak ve Atlas apar topar gitmek zorunda kalırlar. Kartal'ın atmak üzere olduğu yanlış adım tüm hayatını karartmak üzeredir. Atlas, Kartal'ı kurtarmak için elinden geleni yapmaktan çekinmez. Irmak, Atlas'tan duyduklarıyla hayatına bambaşka bir yön vermeye karar verir. Bu karar Münevver ve Bekir'i rahatsız etse de Irmak vazgeçmez. Atlas ise kalbine daha fazla söz geçiremez ve kendisini bir kez daha Irmak'ın kapısında bulur. Bekir yaptığı büyük planla Atlas'ı bitirmeye kararlıdır. İskender'in Bekir'e karşı elinde tuttuğu büyük delil de bu planın bir parçası olacak gibidir. Atlas, Bekir'in planıyla herkesin gözü önünde büyük bir kaosun içinde kalır. Bu kaostan nasıl kurtulacağı ise merak konusudur. " Kadrosunda; Furkan Andıç, Miray Daner, Cengiz Bozkurt, Kerem Aslanoğlu, Yasemin Yazıcı, Selen Uçer, Çiçek Dilligil, Mine Tüfekçioğlu, Nizam Namıder gibi birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, senaryosunu ise Erkan Birgören kaleme alıyor.

KARA TAHTA 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kara Tahta 6. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

KARA TAHTA SON BÖLÜM FRAGMANI İZLE

KARA TAHTA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kara Tahta dizisi her hafta Çarşamba günü TRT 1'de.

KARA TAHTA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Lise yıllarındayken akran zorbalığına uğrayan Atlas; annesiyle beraber memleketini terk eder. Yıllar sonra matematik öğretmeni olarak üstelik kendi okuduğu okula atanır.

KARA TAHTA OYUNCULARI

Furkan Andıç - Atlas

Miray Daner - Irmak

Cengiz Bozkurt - Arif

Çiçek Dilligil - Sevgi

Mine Tüfekçioğlu - Ülfet

Onur Durmaz - Cafer

Selen Uçer - Münevver

Kerem Arslanoğlu - Bekir

Taylan Meydan - İskender

Nizam Namidar - Hikmet

Yasemin Yazıcı - Esra

Veda Terzioğlu - İrem

Murat Danacı - Harun

Ömer Faruk Uluocak - Nevzat

Eylül Uğan - Aylin

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