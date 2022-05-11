Kara Tahta 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Tahta yeni bölüm fragmanı izle! Kara Tahta yeni bölümde neler olacak?
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TRT 1'in sevilen dizisi Kara Tahta bugün yeni bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler, Kara Tahta 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Tahta yeni bölüm fragmanı izle! Kara Tahta yeni bölümde neler olacak? aratması yapıyor. Peki, Kara Tahta 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Tahta yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Kara Tahta yeni bölümde neler olacak?
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"Atlas, Irmak'a söylemesi gerekenlerle söylemek istedikleri arasında gidip gelirken telefonu çalar. Yasemin'den gelen haberle Irmak ve Atlas apar topar gitmek zorunda kalırlar. Kartal'ın atmak üzere olduğu yanlış adım tüm hayatını karartmak üzeredir. Atlas, Kartal'ı kurtarmak için elinden geleni yapmaktan çekinmez. Irmak, Atlas'tan duyduklarıyla hayatına bambaşka bir yön vermeye karar verir. Bu karar Münevver ve Bekir'i rahatsız etse de Irmak vazgeçmez. Atlas ise kalbine daha fazla söz geçiremez ve kendisini bir kez daha Irmak'ın kapısında bulur. Bekir yaptığı büyük planla Atlas'ı bitirmeye kararlıdır. İskender'in Bekir'e karşı elinde tuttuğu büyük delil de bu planın bir parçası olacak gibidir. Atlas, Bekir'in planıyla herkesin gözü önünde büyük bir kaosun içinde kalır. Bu kaostan nasıl kurtulacağı ise merak konusudur. " Kadrosunda; Furkan Andıç, Miray Daner, Cengiz Bozkurt, Kerem Aslanoğlu, Yasemin Yazıcı, Selen Uçer, Çiçek Dilligil, Mine Tüfekçioğlu, Nizam Namıder gibi birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, senaryosunu ise Erkan Birgören kaleme alıyor.
Kara Tahta 6. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.
Kara Tahta dizisi her hafta Çarşamba günü TRT 1'de.
Lise yıllarındayken akran zorbalığına uğrayan Atlas; annesiyle beraber memleketini terk eder. Yıllar sonra matematik öğretmeni olarak üstelik kendi okuduğu okula atanır.
- Furkan Andıç - Atlas
- Miray Daner - Irmak
- Cengiz Bozkurt - Arif
- Çiçek Dilligil - Sevgi
- Mine Tüfekçioğlu - Ülfet
- Onur Durmaz - Cafer
- Selen Uçer - Münevver
- Kerem Arslanoğlu - Bekir
- Taylan Meydan - İskender
- Nizam Namidar - Hikmet
- Yasemin Yazıcı - Esra
- Veda Terzioğlu - İrem
- Murat Danacı - Harun
- Ömer Faruk Uluocak - Nevzat
- Eylül Uğan - Aylin