Masterchef 2023 All Star'da yeni haftanın kaptanlık oyunu bugün oynanıyor. Kaptanlık oyununda en iyi tarifi yapan kişi yarışmayı kazanacak ve mavi takım kaptanı olacak. Peki, Kaptanlık oyununu kim kazandı? 11 Aralık kaptan kim oldu? İşte detaylar...

Kaptanlık oyununu kim kazandı?11 Aralık kaptan kim oldu?

Masterchef'te sezonun 23. haftasında 23. Mavi takım kaptanı ve 23. Kırmızı takım kaptanı kim oldu? merak edildi. MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 20123 tarihinde ise TV23'de yayımlanmaya başladı. Kaptanlık oyununu kim kazandı? 11 Aralık kaptan kim oldu? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF 11 Aralık MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Bugün kaptanlık oyunu henüz sona ermedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz..

MASTERCHEF 2023 EN SON KİM ELENDİ?

Elenen Cemre şu sözleri söyledi:

Üzülmeyelim, sonuçta her son bir başlangıçtır. Daha güzel başlangıçlar olur. Ben sağlık sebebiyle sıkıntı yaşadığım için gitmeme üzülüyorum. Düşündüğüm başıma geldi. Sırtımdaki rahatsızlık sebebiyle elenmeme üzüldüm. Kötü bir dereceyle bitirdiğimi düşünmüyorum. İlk hedefim 10'du. Tam performans gösteremediğim için mutsuzum. Sağlık sebeplerinden dolayı bir gün ara da verildi. Sağ olsunlar tedaviye girdim ama o ağrı geçmedi. Bir günde geçseydi mucize olurdu. O mucize beni bulmadı.

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 20123'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MASTERCHEF 2023 BAZI YARIŞMACILAR

• Eren Kaşıkçı

• Barbaros Yoloğlu

• Uğur Kardaş

• Metin Yavuz

• Sergen Özer

• Eren Kaşıkçı

• Sefa Okyay Kılıç

• Eray Aksungur

• Kıvanç Karadeniz

• Hasan Biltekin

• Fatma Nur Uçar

• Ayaz Geçer

• Tolga Şener

• Cemre Uyanık

• Alican Sabunsoy

• Mustafa Aydın

• Esra Tokelli

• Dilara Başaran

• Rıfat Yurttaş

• Suna Aydın

• Kerem Giritlioğlu

• Tahsin Küçük

• Ebru Has

• Yağız Özçelik

• Batuhan Bayır

• Faruk Batuhan Öner

• Gülşah Suna

• Duygu Acarsoy Atun

• Pelin Zaman