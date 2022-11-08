8 Kasım'da meydana gelecek olan kanlı ay tutulması herkesin gündeminde yer alıyor. Gökyüzünde meydana gelen hareketlerin burçlarımıza etkisi merak ediliyor. Astrologlar ise kanlı ay tutulmasının burçlara etkisini paylaştı. Arama motorlarında Kanlı ay tutulması hangi burçları etkileyecek? sorusu aratılıyor. Peki, Kanlı ay tutulması hangi burçları etkileyecek? Kanlı ay tutulması burçları nasıl etkileyecek? 8 Kasım 2022 kanlı ay tutulmasının burçlara etkisi!

Kanlı ay tutulması hangi burçları etkileyecek? sorusu gündemde yer alıyor. 8 Kasım Salı günü meydana gelecek olan kanlı ay tutulması herkesin merak konusu haline geldi. Astrologların açıklamaları ise merak edildi. Kanlı ay tutulmasının burçlara etkisi aratılıyor. Peki,Kanlı ay tutulması hangi burçları etkileyecek? Kanlı ay tutulması burçları nasıl etkileyecek? 8 Kasım 2022 kanlı ay tutulmasının burçlara etkisi! Detaylar haberimizde yer alıyor.

KANLI AY TUTULMASI HANGİ BURÇLARI ETKİLEYECEK?

8 Kasım Salı günü meydana gelecek olan kanlı ay tutulmasında etkilenecek burçlardan en çok etkilenecek olanları ise sabit burçlar olan, Boğalar, Aslanlar, Akrepler ve Kovalar'dır.2022 yılının ikinci ay tutulması, 8 Kasım'da öğleden sonra Türkiye saati ile 14.00'te meydana gelecek. Bir sonraki tam Ay tutulması ise 13-14 Mart 2025'te olacak. 8 Kasım 2022'de Kanlı Ay Tutulması gerçekleşecek. Boğa burcunda gerçekleşecek tutulmanın ilişkilerde sorunlara neden olabileceği ve finansal konularda ise kaosu getireceği düşünülüyor. 8 Kasım'da, Dünya yaklaşık üç yıl süresince son tam Ay tutulmasını yaşayacak. Ay tutulması Avrupa, Afrika ve Asya`dan gözlenebilecek. Tutulma Türkiye`de gündüz saatlerine denk geldiği için izlenemeyecek. Astrolog Rose Smith, Smith, özellikle iş ve finans konuları ile ilgili olan aşırı duygu yoğunluğunun yaşanabileceğini söyledi. Bu duygu yoğunluğu, bir kaç hafta içinde aşırı lüks paylaşımı ve insanların bencil olmasına yol açacak. Rose Smith sözlerine şöyle devam etti; İlişkiniz sona erebilir veya işinizin arzu ettiğiniz yaşam tarzını sürdüremeyeceğini fark edebilirsiniz. Bu ay tutulması üzerinde düşünmek, sınırlar oluşturmanıza ve büyümenize yardımcı olabilir. Smith şöyle devam etti; etkinlik sırasında herkes için, ancak özellikle Boğalar, Aslanlar, Akrepler ve Kovalar için 'sabit' burçlar oldukları için gerçek fiziksel etkiler olacak.

"Bir tutulma sırasındaki enerji genellikle düzensiz ve değişken olur, bu yüzden insanların sorunlarıyla yüzleşmek için gerçekten içlerine bakmaları gerekiyor. Bu nadir tutulma, başkalarının etkisiyle birlikte kararlar almamızı ve bunların dış etkilerini anlamamızı sağlayacak. Tutulmalar, bazen öngörülemeyen ve beklenmedik olabilen, büyük veya yaşamı değiştiren bir olayın gerçekleşeceğine dair evrenden gelen bir işarettir."

"Bu değişikliklerin her zaman tam tutulma tarihinde meydana gelmediğini, bazen gerçekten dönüştürücü bir şeyin gerçekleşmesinden haftalar veya aylar önce veya sonra meydana gelir."

"Başlangıçta rahatsız edici olabilir, ancak zaman geçtikçe değişiklikler 'yatmaya' başlayacak ve güven duyguları yeniden canlanacak. Ay ayrıca mahremiyeti de sever. Kendi evinizde bolca yalnız zamanınız, alanınız olması ve rahat, güvende ve güvende olduğunuzdan emin olmanız önemlidir."

KOÇ BURCU

Kanlı ay tutulması koç burcunun maddiyat evinde gerçekleşiyor. Ani şekilde ev, arsa gibi alımları gündeminizde yer alabilir. Beklediğiniz paralar aniden gelebilir fakat para dengenize dikkat etmelisiniz.

BOĞA BURCU

Kanlı ay tutulması sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Hayatınızda köklü değişimler yapabilir, dış görünüşünüzü veya düşünce yapınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Geçmişte hayatınızda olan olaylar tekrar gündeme gelirken, hayatınızda sizi mutsuz eden ve size baskı uygulayan kişiler ile olaylardan uzaklaşabilirsiniz. İlişkisi olanlar ciddiyete gidebilirken, temeli sağlam olmayan ilişkiler aniden son bulabilir.

İKİZLER BURCU

Tutulma ile beraber hayatınızda arka planda dönen olaylar gün yüzüne çıkabilir. Öğrenmeniz gereken detayları öğrenebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU

Geleceği yönelik planlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Kariyer alanında ani kararlar vermemeye çalışmanız gerekiyor. Sosyal çevrenizi değiştirmek de gündeminizde yer alabilir.

ASLAN BURCU

Kariyer konularında değişikliğe gitmek isteyebilir ve stresli hissedebilirsiniz. İş yerinizde konum değişikliği meydana gelebilir.

BAŞAK BURCU

Düşünceleriniz genel anlamda değişikliğe gidebilir. Hayatınızla ilgili yenilikleri gündeminize alabilirsiniz.

TERAZİ BURCU

Kendiniz ve hayatınızla ilgili bazı olayların gerçek yüzünü görebilirsiniz. Maddi konular ise gündeminizde yer alacak.

AKREP BURCU

İlişkiler evinizde gerçekleşecek olan tutulma, ilişkilerinizde yeniliklere yol açabilir.

YAY BURCU

Kariyer hayatınızda değişimler meydana gelebilir. İş değiştirme, terfii alma veya işten çıkma gibi konularla ilgilenebilirsiniz.

OĞLAK BURCU

Maddiyat ve manevi konularda rahatlayabilirsiniz. Yeni yeteneklerinizin de farkına varabilirsiniz.

KOVA BURCU

Düşüncelerinize, kendi iç dünyanıza odaklanabilirsiniz. Köklü değişiklikler yapma ihtimaliniz yüksek.

BALIK BURCU

Zihninizle meşgul olabilirsiniz. Hayatınızla ilgili yeni fikirler, atılımlar gerçekleşebilir.

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Tam Ay Tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor. Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.