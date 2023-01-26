Kandil tesbihi nasıl çekilir? Regaip Kandili tesbihleri! Kandil gecesi çekilecek tesbihler neler?
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Regaip kandilinde çekilecek tesbihler araştırılıyor. Kandil akşamında okunması gereken dualar merak konusu oldu. Peki, Kandil günü çekilecek tesbihler neler? Regaip Kandili tesbihleri! Kandil gecesi hangi tesbihler okunur? İşte detaylar...
Regaip Kandili tesbihleri! 3 ayların ilk kandili olan Regaip Kandilinde müslümanlar bugüne özel ibadetler gerçekleştirir. Bu ibadetlerden bir tanesine de dua etmektir. Kandilde ibadet etmek isteyen vatandaşlar tarafından çekilecek tesbihler araştırılmakta. Regaip Kandilinde hangi tesbihler okunur merak konusu oldu. Peki, Kandil günü çekilecek tesbihler neler? Regaip Kandili tesbihleri! Kandil gecesi hangi tesbihler okunur?Detaylar haberimizde...
REGAİP KANDİLİ YAPILACAK İBADETLER NELER?
Regaip Kandili'nde yapılacak bazı ibadetler şunlardır:
1-Oruç tutmak
2- Kaza namazı ve nafile namaz kılmak
3- Kur'an-ı Kerim okumak
4- Tevbe istiğfar etmek
5- Salavat getirmek
6- Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak
7- Allah'ı çokça zikretmek
8- Sadaka vermek
REGAİP KANDİLİ GECESİ OKUNACAK DUALAR
Bismillahirrahmanirrahim
Allahümme barik lena fi recebe ve şa'ban ve belliğna ramazan vahtim lena bi'l-iman ve yessir lena bi'l-kur'an
RECEB-İ ŞERİF DUALARI
İlk 10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- hayyil- kayyum
İkinci 10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed
Üçüncü 10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim
ŞABAN-I ŞERİF DUALARI
İlk 10 GÜN 100 defa Ya latifu celle şanühü
İkinci 10 GÜN 100 defa Ya rezzaku celle şanühü
Üçüncü 10 GÜN 100 defa Ya azizü celle şanühü
RAMAZAN-I ŞERİF DUALARI
İlk 10 GÜN 100 defa Ya erhame'r- rahimin
İkinci 10 GÜN 100 defa Ya gaffarü'z- zünüb
Üçüncü 10 GÜN 100 defa Ya 'atika'r- rikab