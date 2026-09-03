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Kamu-Sen: Memur maaşları enflasyon karşısında eriyor

Kamu-Sen: Memur maaşları enflasyon karşısında eriyor
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Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, ağustos enflasyonunu değerlendirdi; kamu görevlileri ve emeklilerin maaş zammının enflasyon karşısında eridiğini belirterek ek zam ve refah payı çağrısı yaptı.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, TÜİK'in ağustos ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Ağustosta enflasyonun yüzde 1,84, yıllık enflasyonun yüzde 31,51 olduğunu belirten Kahveci, temmuzdaki yüzde 1,78'lik artışla birlikte yılın ikinci yarısının ilk iki ayında kümülatif enflasyonun yaklaşık yüzde 3,65'e ulaştığını kaydetti.

Kahveci, kamu görevlileri ve emeklilerin maaşlarına 2026 yılının ikinci yarısı için yapılan yüzde 7'lik artışın henüz iki ay geçmeden yarısından fazlasının enflasyon karşısında eridiğini ifade etti. Mevcut ücret politikasının çalışanların ve emeklilerin alım gücünü korumaktan uzak olduğunu savunan Kahveci, "Enflasyon farkı zam değildir. Maaşlar önce enflasyon karşısında erimekte, çalışanlar aylar boyunca kayıp yaşamakta, ardından ortaya çıkan fark maaşlara yansıtılmaktadır. Bu sistem kamu görevlilerini sürekli olarak enflasyonun gerisinde bırakmaktadır" dedi.

Yıllık enflasyonun yüzde 31,51 gibi yüksek bir seviyede olmasının hayat pahalılığının sürdüğünü gösterdiğini belirten Kahveci, özellikle dar ve sabit gelirli kesimin enflasyonu daha ağır hissettiğini söyledi. Gıda, kira, ulaşım ve eğitim gibi temel ihtiyaç kalemlerindeki fiyat artışlarının kamu çalışanları ve emeklilerin günlük yaşamında önemli bir yük oluşturduğunu vurgulayan Kahveci, ücret politikasının çalışanların satın alma gücünü gerçek hayatta koruyacak şekilde oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi
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