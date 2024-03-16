Kamil Ergün kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Gebze Belediye Başkan adayı Kamil Ergün kaç yaşında, nereli?
Kamil Ergün kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri- Yeşilhisar Belediye Başkan adayı Kamil Ergün kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Kayseri -Yeşilhisar Belediye Başkan adayı olan Kamil Ergün hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Kamil Ergün'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Kamil Ergün kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Gebze Belediye Başkan adayı Kamil Ergün kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
KAMİL ERGÜN KİMDİR?
Kocaeli - Gebze Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Gebze Belediye Başkan adayı Kamil Ergün emeklidir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.