Kamerun - Sırbistan maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 28 Kasım Kamerun - Sırbistan maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini izle!
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Kamerun - Sırbistan maçı 3-3 eşitlikle bitti. Maçın bitmesinin ardından golleri ve maç özetini izlemek isteyen vatandaşlar, Kamerun - Sırbistan maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 28 Kasım Kamerun - Sırbistan maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Kamerun - Sırbistan maç özeti yayınlandı mı? Kamerun - Sırbistan maçının özeti nereden izlenir? İşte özet ve detaylar...
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Kamerun - Sırbistan, Dünya Kupası G grubu maçı 28 Kasım 2022 Pazartesi günü yani bugün saat 13:00 'da başladı.
Kamerun - Sırbistan maçını TRT 1 ekranlarından seyredebilirsiniz.
Maç 3-3 berabere tamamlandı.
Maç 3-3 bitti. Maçta atılan goller şöyle:
Kamerun'un golleri:
- 29. dakika : Jean-Charles Castelletto
- 63. dakika : Vincent Aboubakar
- 66. dakika : Maxim Choupo-Moting
Sırbistan'ın golleri:
- 45+1. dal,la : Strahinja Pavlovic
- 45+3. dakika : Sergej Milinkovic-Savic
- 53. dakika : Aleksandar Mitrovic
MAÇ SONUCU : KAMERUN 3 - 3 SIRBİSTAN
2022 Dünya Kupası maç özetlerini TRT Spor Youtube kanalından izleyebilirsiniz.
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Maç, Al Wakrah'da, Al Janoub Stadyumu'nda oynanacak.