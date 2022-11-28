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Kamerun - Sırbistan maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 28 Kasım Kamerun - Sırbistan maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini izle!

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Kamerun - Sırbistan maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 28 Kasım Kamerun - Sırbistan maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini izle!

Kamerun - Sırbistan maçı 3-3 eşitlikle bitti. Maçın bitmesinin ardından golleri ve maç özetini izlemek isteyen vatandaşlar, Kamerun - Sırbistan maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 28 Kasım Kamerun - Sırbistan maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Kamerun - Sırbistan maç özeti yayınlandı mı? Kamerun - Sırbistan maçının özeti nereden izlenir? İşte özet ve detaylar...

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Kamerun - Sırbistan, Dünya Kupası G grubu maçı 28 Kasım 2022 Pazartesi günü yani bugün saat 13:00 'da başladı.

Kamerun - Sırbistan maçını TRT 1 ekranlarından seyredebilirsiniz.

Maç 3-3 berabere tamamlandı.

Maç 3-3 bitti. Maçta atılan goller şöyle:

Kamerun'un golleri:

  • 29. dakika : Jean-Charles Castelletto
  • 63. dakika : Vincent Aboubakar
  • 66. dakika : Maxim Choupo-Moting

Sırbistan'ın golleri:

  • 45+1. dal,la : Strahinja Pavlovic
  • 45+3. dakika : Sergej Milinkovic-Savic
  • 53. dakika : Aleksandar Mitrovic

MAÇ SONUCU : KAMERUN 3 - 3 SIRBİSTAN

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2022 Dünya Kupası maç özetlerini TRT Spor Youtube kanalından izleyebilirsiniz.

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Maç, Al Wakrah'da, Al Janoub Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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