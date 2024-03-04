KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM | Depremin büyüklüğü ne? Deprem hangi illerde hissedildi?

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM | Depremin büyüklüğü ne? Deprem hangi illerde hissedildi? AFAD'ın geçtiği bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 km derinlikte meydana gelen sarsıntı çevre illerde de hissedildi. KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM | Deprem mi oldu?

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU?

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 km derinlikte meydana gelen sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

KAHRAMANMARAŞ'TAKİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ NE?

Yerin 7 km derinliğinde meydana gelen sarsıntı çevre illerde de hissedilirken, deprem vatandaşların kısa süreli panik yaşamalarına neden oldu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depreme ilişkin AFAD'dan yapılan açıklama ise şu şekilde;

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklama ise depremin 4.7 büyüklüğünde olduğu yönünde.