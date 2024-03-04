KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM | Depremin büyüklüğü ne? Deprem hangi illerde hissedildi?
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM | Depremin büyüklüğü ne? Deprem hangi illerde hissedildi? Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. Şehir merkezinde hissedilen deprem, vatandaşları tedirgin etti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) geçtiği bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM | Depremin büyüklüğü ne? Deprem hangi illerde hissedildi? AFAD'ın geçtiği bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 km derinlikte meydana gelen sarsıntı çevre illerde de hissedildi. KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM | Deprem mi oldu?
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU?
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 km derinlikte meydana gelen sarsıntı çevre illerde de hissedildi.
KAHRAMANMARAŞ'TAKİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ NE?
Yerin 7 km derinliğinde meydana gelen sarsıntı çevre illerde de hissedilirken, deprem vatandaşların kısa süreli panik yaşamalarına neden oldu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depreme ilişkin AFAD'dan yapılan açıklama ise şu şekilde;
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklama ise depremin 4.7 büyüklüğünde olduğu yönünde.