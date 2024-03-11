Üye Girişi
Haberler

Kağan Tangör kimdir? Memleket Partisi İstanbul Pendik Belediye Başkan Adayı Kağan Tangör kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:

Memleket Partisi İstanbul Pendik Belediye Başkan Adayı Kağan Tangör kaç yaşında, nereli? Memleket Partisi'nin İstanbul Pendik Belediye Başkan adayı Kağan Tangör hakkında merak edilenler. Kağan Tangör'ün yaşı, nereli olduğu ve kim olduğu hakkında bilgiler.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi İstanbul Pendik Belediye Başkan adayı ise Kağan Tangör. Kağan Tangör kimdir? Kağan Tangör nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

KAĞAN TANGÖR KİMDİR?

Tangör, aslen 1988 yılında Balıkesir'de doğmuş olup uzun yıllardır Pendik'te yaşamaktadır. Halen Yenişehir Mahallesi'nde ikamet etmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Uçak Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Memleket Partisi İstanbul Pendik Gündem Yaşam Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Salih Doğan kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayı Salih Doğan kaç yaşında, nereli? Murat Dönmez kimdir? Memleket Partisi İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Murat Dönmez kaç yaşında, nereli? Zülfiye Güneş kimdir? Memleket Partisi İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı Zülfiye Güneş kaç yaşında, nereli? Metin Türk kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Metin Türk kaç yaşında, nereli? Adem Kaya kimdir? Memleket Partisi İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Adem Kaya kaç yaşında, nereli? Faruk Bağcı kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı Faruk Bağcı kaç yaşında, nereli? Kağan Tangör kimdir? Memleket Partisi İstanbul Pendik Belediye Başkan Adayı Kağan Tangör kaç yaşında, nereli? Orhancan Subaşı kimdir? Memleket Partisi İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı Orhancan Subaşı kaç yaşında, nereli? Mikail Yılmaz kimdir? Memleket Partisi İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Mikail Yılmaz kaç yaşında, nereli? DOLAR KAÇ TL OLDU? 1 dolar ne kadar? Mehmet Şimşek artışlarla ilgili ne söyledi? Murat Dal kimdir? Memleket Partisi İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı Murat Dal kaç yaşında, nereli? Mustafa Demirci kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayı Mustafa Demirci kaç yaşında, nereli? Hasan Söyler kimdir? Memleket Partisi İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı Hasan Söyler kaç yaşında, nereli? İşsizlik rakamları açıklandı! İşsizlik oranı ne oldu? 2024 İşsizlik oranları nedir? Fahrettin Eroğlu kimdir? Memleket Partisi İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı Fahrettin Eroğlu kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title