Kağan Tangör kimdir? Memleket Partisi İstanbul Pendik Belediye Başkan Adayı Kağan Tangör kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi İstanbul Pendik Belediye Başkan adayı ise Kağan Tangör. Kağan Tangör kimdir? Kağan Tangör nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

KAĞAN TANGÖR KİMDİR?

Tangör, aslen 1988 yılında Balıkesir'de doğmuş olup uzun yıllardır Pendik'te yaşamaktadır. Halen Yenişehir Mahallesi'nde ikamet etmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Uçak Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur.