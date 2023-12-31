Kadirli Belediyesi hangi parti? Sorusu, zaman zaman oldukça merak edilmekte. 2019 yerel seçim sonuçları kapsamında Osmaniye Belediye Başkanı, Osmaniye'nin 7 ilçesine belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri belirlendi. Seçimlere katılan başlıca partiler, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), MHP ve İYİ Parti oldu. Peki, Kadirli Belediyesi hangi parti? Kadirli Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir?

KADİRLİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Kadirli İlçesi'nde gerçekleşen son yerel seçimlerde, MHP'den aday olan Ömer Tarhan, toplam 30,209 oy alarak %61,17 oranında bir destek elde etmiştir. İyi Parti'den aday olan Ömer Lutfullah Çubukçu ise 18,178 oy ile %36,81'lik bir oy oranına sahiptir. Diğer adaylar arasında Saadet Partisi'nden İbrahim Ergün 449 oy (%0,91), DP'den Adnan Atılgan 391 oy (%0,79) ve BTP'den Uğur Çolak 155 oy (%0,31) almışlardır. Bu sonuçlara göre, Kadirli Belediye Başkanlığı'nı kazanan isim MHP'den Ömer Tarhan olmuştur.

ÖMER TARHAN KİMDİR?

Ömer Tarhan, 01.01.1959 tarihinde Kadirli ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Kadirli'de tamamlayan Tarhan, liseyi ise Adana'da okudu. 1987 yılında Kayseri Erciyes Universitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Tarhan, 2009 yılına kadar doktorluk mesleğini devam ettirdi. 2009 yerel seçimlerinde Kadirli Belediye Başkanı seçilen Tarhan evli ve 3 çocuk babasıdır