Kaderimin Oyunu 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kaderimin Oyunu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kaderimin Oyunu yeni bölümde neler olacak? - Haberler

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KADERİMİN OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Helin bunca zaman kendisinden saklanan gerçekleri öğrenir. Cemal'i Asiye'den vazgeçirmek için gireceği tehlikeli oyunun nelere sebep olabileceği umurunda değildir. Cemal, çocuklarıyla kurduğu hayaller ve önündeki engeller arasında mücadeleye devam ederken; Asiye'nin güvenini yeniden kazanma umudunu korumaktadır. Mahir, doğum gününde Asiye'yi mutlu etmenin peşindedir ama bu özel günde, Asiye'yi çok daha büyük bir sürpriz beklemektedir.

KADERİMİN OYUNU 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kaderimin Oyunu dizisi 22. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

KADERİMİN OYUNU SON BÖLÜM FRAGMANI İZLE

KADERİMİN OYUNU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kaderimin Oyunu yeni bölümleri her hafta Cuma günleri saat 20.00'da Star TV ekranlarında yayınlanmaktadır.

KADERİMİN OYUNU KONUSU NE?

İlk giriş konusu

Gencecik yaşında iki çocuğuyla yaşama tutunmaya çalışan Asiye'nin hayatı, bir gün başlarına gelen felaketle alt üst olur. Amasya'dan İstanbul'a geri dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkan Asiye, yolda hiç tanımadığı hâlde kendilerine yardım eden, uzun yıllar sonra Rusya'dan İstanbul'a dönmekte olan Mahir'le tanışır. Mahir sayesinde, Demirhan konağına sığınacak olan Asiye ve çocukları için bu bir kurtuluş değil, kaderin kötü bir oyunudur.

Dizinin tam konusu

Asiye üvey annesi tarafından büyütülmüş ve zor bir çocukluk dönemi geçirmiştir. Henüz 17 yaşındayken evden kaçma kararı alan genç kadın, Cemal ile tanışır ve kısa süre içinde evlenir. Çiftin Nergis ve Uğur isminde iki çocukları dünyaya gelir ancak geçim sıkıntısı yüzünden zor günler yaşarlar.

Cemal, Helin isimli varlıklı bir kadının, aklını çelmesinden dolayı daha iyi bir yaşam için Asiye'yi ve iki çocuğunu bırakıp gider. Tüm imkânsızlıklara rağmen Asiye kendini çocuklarının mutluluğuna adar ve onlara babalarının yokluğunu hissettirmeden yaşamaya çalışır. Ancak bir gün canından çok sevdiği kızı Nergis'in başına gelen felaketle tüm hayatı ters yüz olur.

Asiye yaşanan olayın ardından çocuklarını korumak için geri dönüşü imkânsız bir yola girmek zorunda kalır ancak burada hiç tanımadığı ve kendilerine yardım eden Mahir ile tanışır.

Hem Mahir hem de tamamen insani duygularla yardım ederek arabasına aldığı Asiye ve çocukları o andan sonra değişecektir. Asiye ve çocukları Mahir sayesinde Demirhan konağına sığınır ancak bu sığınma bir kurtuluş değil, yepyeni bir savaşın başlangıcı olacaktır.

KADERİMİN OYUNU OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Cemal (Akın Akınözü)

Helin (Meriç Aral)

Mahir Kutay (Demirhan) (Sarp Apak)

Yardımcı karakterler

Zahide Demirhan (Esra Dermancıoğlu)

Harun Demirhan (Müfit Kayacan)

Nedret Demirhan (Ülkü Duru)

Raci Demirhan (Kaan Çakır)

Nergis (Iraz Akçam)

Uğur (Yıldırım Özcan)

Emine Kutay (Yeşim Gül)

Fikret Kutay (Onur Bilge)

Gülsüm Kutay (Ayça Koptur)

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