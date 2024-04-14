Kabine Toplantıları yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantılar, genellikle her iki haftada bir düzenleniyor. Toplantılarda çeşitli gündem maddeleri ele alınıp yeni kararlar değerlendiriliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Yeni kabine toplantısı hangi tarihte yapılacak, kararları neler olacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında iki haftada bir düzenlenen Kabine Toplantısı son olarak 4 Mart günü yapılmıştı. Yeni kabine toplantısı için henüz bir tarih duyurulmadı. Buna göre yeni kabina toplantısı tarihi bilinmemektedir.

SON KABİNE TOPLANTISINDA NELER KONUŞULDU?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayan Kabine toplantısında genellikle ekonomideki son durum, fahiş fiyat artışı, seçim güvenliği ve terörle mücadele ele alınıyor. 4 Mart'ta gerçekleşen kabine toplantısında ele alınan konular bu şekildeydi.