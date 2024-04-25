Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi belli oldu mu?

25 Nisan Kabine Toplantısı olacak mı ve bugün Kabine Toplantısı yapılacak mı merak ediliyor. Kabine Toplantısı saat kaçta olacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak olan Kabine Toplantısı bugün olacak mı gündeme geliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 25 Nisan Kabine Toplantısı olacak mı, gündemi nedir?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2024 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi henüz netleşmemiş olsa da, öngörülere göre önümüzdeki hafta 29 Nisan Pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor. En son toplantı, 16 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilmişti. Resmi duyuruların gelmesiyle birlikte toplantının kesin tarihi hakkında daha fazla bilgi paylaşılacak ve güncellemeler haberlerimizde yer alacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası müjdesini verdiği öğretmen atamalarıyla ilgili beklenen açıklamayı yaptı. Bakan Tekin, "Önümüzdeki hafta eğer kabine toplantısı olursa öğretmen atama sayısı açıklanabilir. Biz rakamda uzlaştık. 2023 KPSS puanları heba olmayacak, biz atamalarımızı yapacağız." ifadelerini kullandı.