Kabine toplantısı için geri sayılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak olan kabine toplantısından çıkacak kararlar bireylerin gündeminde yer alıyor. Kabine toplantısının gündeminde ise asgari ücret ve bayram tatilinin olması bekleniyor. Peki, kabine toplantısı kararları neler olacak? Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta 2022? Kabine Toplantısı başladı mı? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 27 Haziran 2022 Kabine Toplantısı kararları ne olacak? İşte detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

15 günde bir gerçekleşen kabine toplantısının 27 Haziran Pazartesi (bugün) gerçekleşeceği öngörülüyor.

Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bir araya gelecek. Toplantının başlangıç saati 15:00 olarak duyuruldu. Toplantının hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınan kararları içeren bir açıklama yapması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER OLACAK, GÜNDEMDE NELER VAR?

Kabine toplantısına sayılı saatler kala gündem konuları merak ediliyor. Kurban Bayramı'na az bir zaman kala bayram tatil süresinin kabine toplantısı gündeminde olması bekleniyor. Diğer taraftan ise asgari ücret zam beklentisi sonrasında asgari ücret konusu gündemde bulunuyor. BakanBilgin, Kabinede asgari ücret çalışmaları ile ilgili bir sunum yapacak.

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