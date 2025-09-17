Avrupa futbolunda taşlar yeniden yerinden oynuyor. Bir yanda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazan Karabağ, diğer yanda teknik direktör değişikliğiyle sarsılan Benfica… Ancak asıl bomba, kulislerde fısıltıdan çok daha fazlası haline gelen bir iddiada gizli: Jose Mourinho'nun yeni takımı belli oldu mu? Mourinho hangi takımla anlaştı? Benfica'ya mı gidiyor? İşte basına sızan kulis bilgileri...

MOURİNHO'NUN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU MU?

Avrupa futbolunda sezonun en çarpıcı gelişmelerinden biri, teknik direktörlük koltuğu boşalan Benfica ile adı anılan dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde alınan şok bir mağlubiyetin ardından Portekiz temsilcisi Benfica'da teknik direktör Bruno Lage'ın görevine son verilmesi, gözleri yeni hoca adaylarına çevirdi. İddialara göre Benfica'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho olabilir.

MOURİNHO HANGİ TAKIMLA ANLAŞTI?

Futbol kamuoyunda en çok konuşulan soru şu: Mourinho hangi takımla anlaştı? Şu ana kadar resmi bir açıklama gelmemiş olsa da Portekiz ve Avrupa basını, Jose Mourinho'nun Benfica ile prensip anlaşmasına vardığını iddia ediyor.

Özellikle CNN Portugal ve ülkenin en köklü spor gazetelerinden A Bola, Benfica yönetiminin ilk tercihinin Mourinho olduğunu yazdı. Mourinho ise şu ana kadar konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, yakın çevresine göre Portekiz'e dönmeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra boşta olan deneyimli teknik adam, kariyerine yeni bir başlangıç yapmak için "doğru kulübü" bekliyor.

Bu iddialar güçlenirken, Benfica'nın yeni sezona geçici bir çözümle başlamayacağı ve doğrudan uzun vadeli bir teknik direktörle anlaşmak istediği konuşuluyor. Mourinho'nun tecrübesi, kulüp içi disiplini ve Avrupa sahnesindeki ağırlığı, Benfica'nın bu tercihini oldukça mantıklı kılıyor.

MOURİNHO BENFİCA'YA MI GİDİYOR?

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mourinho'nun adı ilk kez Benfica ile anılmıyor. 2000'li yılların başında kısa bir süreliğine Benfica'yı çalıştıran Portekizli teknik adam, kulüpten ayrıldıktan sonra kariyerine dünya devlerinde devam etmişti. Ancak bu kez şartlar çok daha farklı. Hem Benfica hem de Mourinho yeniden buluşmaya çok yakın görünüyor.

Benfica'nın teknik direktörlük koltuğu boş ve Mourinho'nun Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından başka bir kulüple anlaşmaması, bu iddiaları daha da inandırıcı hale getiriyor. Kulüp Başkanı Rui Costa, basına yaptığı açıklamada doğrudan isim vermese de Mourinho iddialarını tamamen reddetmedi. Şöyle dedi:

"Burada isimlerden bahsetmenin bir anlamı yok. Şu anda Benfica'nın bir teknik direktörü yok. Bugün ne bir teknik direktör atandı ne de gelecekte Benfica'yı temsil edecek bir teknik direktörden bahsedildi."

Rui Costa'nın bu temkinli dili, kulüp içindeki hareketliliği doğrular nitelikte. Mourinho'nun temsilcileriyle Benfica arasında gizli görüşmelerin sürdüğü ve prensip anlaşmasının sağlandığı kulislerde konuşuluyor.

BENFİCA'DA YENİLGİ HOCAYI YOLLADI

Jose Mourinho'nun adının yeniden Benfica ile anılmasına zemin hazırlayan olay, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yaşandı. Portekiz devi Benfica, turnuvanın sürpriz ekiplerinden Karabağ karşısında evinde 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 mağlup oldu. Bu şok yenilgi, Benfica tarihinde bir ilk olan durumla sonuçlandı: Karabağ, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı.

Bu tarihi hezimetin ardından Benfica Yönetimi vakit kaybetmeden teknik direktör Bruno Lage ile yollarını ayırdı. Gözler ise doğrudan Jose Mourinho'ya çevrildi. Özellikle taraftarlar, kulübe yeni bir ruh getirecek tecrübeli bir ismin göreve gelmesini istiyor.

MOURİNHO MU GELECEK?

Soru artık oldukça net: Mourinho mu gelecek? Cevap ise henüz yüzde 100 netleşmiş değil. Ancak eldeki veriler, Portekizli teknik adamın Benfica'ya yakın olduğunu gösteriyor. Kulüp, yeni teknik direktörünü henüz açıklamadı ancak yerel basına göre, bu hafta sonuna kadar resmi açıklama yapılması bekleniyor.

Mourinho'nun Portekiz'e dönmeye sıcak bakması ve Benfica'nın teknik direktör tercihini "yüksek profilli" bir isimden yana kullanma kararı, bu birlikteliği neredeyse kaçınılmaz kılıyor. Öte yandan, Mourinho'nun Portekiz'deki ilk durağı olan Benfica'ya geri dönmesi, hem kariyerinde bir "tam daire" anlamı taşıyor hem de kulüp için sembolik bir önem arz ediyor.