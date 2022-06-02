Jorge Jesus hangi takımları çalıştırdı? Jorge Jesus'un çalıştırdığı takımlar! - Haberler

Jorge Jesus hangi takımları çalıştırdı merak ediliyor. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra açıklamalarda bulundu. Dünyaca ünlü hoca, sarı-lacivertli taraftarlara mesaj yollarken "İlk hedefimiz lig şampiyonluğu" dedi. Peki, Jorge Jesus hangi takımları çalıştırdı? İşte, Jorge Jesus'un çalıştırdığı takımlar haberimizde...

JORGE JESUS HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Jorge Jesus'un çalıştırdığı takımlar sırasıyla; Amaro FC, Felgueiras 2015, Uniao Maderia, CF Estrela, Vitoria Setubal, CF Estrela, Vit. Guimaraes, Moreirense, Leiria, Belenenses, SC Braga, Benfica, Sporting Lizbon, Al Hilal, Flamengo.

Jorge Jesus, 24 Temmuz 1954 tarihinde Portekiz, Amadora'da doğmuştur. Tam adı Jorge Fernando Pinheiro de Jesus'dur. Futbolcu olduğu dönemde orta sahanın sağında görev yaptı. Profesyonel futbol hayatına Portekiz takımlarından Sporting Lizbon'da başladı. 16 yıl yaptığı futbol hayatında birçok farklı kulüplerde olan Jorge Jesus, hiç bir zaman beklenilen performansı gösteremedi ve hep yedek kaldı. 16 yılda yaklaşık 160 maçta kadroda oldu. 1989 yılında aktif futbol hayatını bırakarak emekli oldu.

1989 yılından 2014 yılına kadar yaptığı Teknik Direktörlük hayatında ise daha başarılı olmuş ve şimdiye kadar 15 takım çalıştırmıştır.

JESUS'UN BAŞARILARI

Portekiz şampiyonluğu: 3 kez

Portekiz Lig Kupası: 6 kez

Brezilya Süper Kupası: 1 kez

Brezilya Kupası: 1 kez

Copa Libertadores: 1 kez

Sudamericana: 1 kez

Portekiz Süper Kupası: 2 kez

Suudi Arabistan Süper Kupası: 1 kez

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