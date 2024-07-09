Jeff Bezos kimdir, kaç yaşında? Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti ne kadar?

Dünyanın en zengin 10 insanından biri olarak gösterilen Jeff Bezos kimdir, kaç yaşında ? Jeff Bezos'un serveti ne kadar? İşte, Jeff Bezos ile ilgili merak edilenler…

JEFF BEZOS KİMDİR?

Jeff Bezos, 12 Ocak 1964 doğumludur. Bezos, Albuquerque, New Mexico'da doğdu ve Houston, Teksas'ta büyüdü. 1986 yılında Princeton Üniversitesi'nin elektrik ve bilgisayar bilimi mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Dünya çapında faaliyet gösteren Amazon'un kurucusu, CEO'su ve başkanı olarak bilinen Amerikalı internet girişimcisi Jeff Bezos,sanayici, medya sahibi ve yatırımcıdır. 2017 öncesi ilk yüz milyarderden olan Bezos, 2017 sonrası ise dünyanın en zengin kişisi oldu. Blue Origin'in de kurucusu ve sahibi olan Bezos, 2013 yılında The Washington Post gazetesini satın alarak medya sektörüne de giriş yapmış oldu.

Jeff Bezos

JEFF BEZOS'UN SERVETİ NE KADAR?

Dünyaca ünlü iş insanı ve girişimci olan Jeff Bezos'un serveti216.5 milyar dolardır.