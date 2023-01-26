Jandarma promosyonunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Daha önce MSB personelleri için 26 bin TL promosyon duyurusu yapılmıştı. Görevlerine yeni başlayan halihazırda görevde olanlar Jandarma personellerine ödenecek promosyon ödemesini merak ediyor. Peki, Jandarma promosyon ödemeleri belli oldu mu? 2023 Jandarma promosyon ödemeleri ne kadar olacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Jandarma promosyon ödemeleri belli oldu mu? 2023 Jandarma promosyon ödemeleri ne kadar olacak?

Jandarma Maaş Promosyonu için geri sayım başladı. Bir süredir gündemde yer alan Jandarma promosyonu için detaylar personeller tarafından yakından takip ediliyor. Görevlerine yeni başlayan halihazırda görevde olanlar Jandarma personellerine ödenecek promosyon ödemesini merak ediyor. Peki, Jandarma promosyon ödemeleri belli oldu mu? 2023 Jandarma promosyon ödemeleri ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

JANDARMA PROMOSYON ÖDEMELERİ BELLİ OLDU MU?

Geçtiğimiz yıl Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki çalışanlar için resmi promosyon açıklaması gelmişti. 1 Aralık 2025 tarihine kadar yapılan protokol ile MSB personelleri 26.000 TL promosyon ödemesi alacak. Personellerin hak edişleri Şubat maaşı ile birlikte hesaplarına yatırılacak.

2023 JANDARMA PROMOSYON ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?

Devlet kurumlar genellikle teklif usulüyle anlaşma sağladıklarından şu anda net bir bilgi olmamakla birlikte, MSB'nin yapmış olduğu anlaşmaya dayanarak yeni promosyon oranlarının en az 27-30 bin TL arasında olması bekleniyor. Eğer protokol önümüzdeki günler içerisinde sağlanmazsa Şubat maaşında promosyon ödemeleri Jandarma Personellerine yapılacak. Ekstra bir promosyon artışı yapılmayacak.

PROMOSYON NE DEMEK?

Banka promosyonu, belirli süre içerisinde bankadan maaşların alınması ve karşılığında da bankanın yaptığı ödemelerdir. Belirli bir anlaşma çerçevesinde yapılır. Yapılan ödeme dışında maaş müşterilerine ücretsiz bir şekilde kredi kartı, havale ve EFT yapma hakkı gibi haklar verilir.