İZSU İzmir su kesintisi: 3-4 Mart İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 4 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 4 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ÇEŞME
|ILICA
|03.03.2023 saat 17:30ile 19:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|3. ETAP İÇME SUYU ŞEBEKELERİ YENİLENMESİ İŞİ İMALATLARI KAPSAMINDA 5000 SOKAK VE GENELİNDE ARIZA TEKRARI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|ÇEŞME
|ALTINYUNUS
|03.03.2023 saat 17:30ile 22:30 arasındayaklaşık 5 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|3. ETAP İÇME SUYU ŞEBEKELERİ YENİLENMESİ İŞİ İMALATLARI KAPSAMINDA 3215 SOKAK VEGENELİNDE ARIZA TEKRARI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|DİKİLİ
|BADEMLİ
|03.03.2023 saat 17:00ile 19:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYE BADEMLİ MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|KARŞIYAKA
|BAHÇELİEVLER, BAHARİYE
|03.03.2023 saat 17:35ile 18:35 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|Ş İBRAHİM ER NO:99 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. MUSTAFA TUNÇBİLEK X 1851 KVŞ HAT VANASI KAPATILDI.
|KARŞIYAKA
|DONANMACI, AKSOY
|03.03.2023 saat 17:45ile 18:45 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|1734 SOKAK NO:24 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. 1737 X 1730 KVŞ SAYAÇ KAPATILDI.
|MENEMEN
|VİLLAKENT
|02.03.2023 saat 20:10ile 23:00 arasındayaklaşık 2 saat 50 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU KAYNAKLI
|ÖDEMİŞ
|OVAKENT, MESCİTLİ, KONAKLI, BIÇAKÇI, KARAKOVA, BALABANLI, YOLÜSTÜ, PİRİNÇÇİ, GERELİ, BOZCAYAKA, KEMENLER, SEYREKLİ
|03.03.2023 saat 09:00ile 17:30 arasındayaklaşık 8 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYIMESCİTLİ, OVAKENT, KONAKLI, BIÇAKÇI, KARAKOVA, BALABANLI, YOLÜSTÜ, PİRİNÇÇİ, GERELİ, BOZCAYAKA, KEMENLER, SEYREKLİ, ÇAMLICA, ERTUĞRUL, KAZANLI VE YUSUFDERE MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|SEFERİHİSAR
|TEPECİK
|03.03.2023 saat 09:35ile 19:00 arasındayaklaşık 9 saat 25 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1510 SOKAKTA ANA BORU DEPLASE CALIŞMASI NEDENİYLE BÖLGENİN SULARI KESİLMİŞTİR
|TORBALI
|MURATBEY
|03.03.2023 saat 15:05ile 18:10 arasındayaklaşık 3 saat 5 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|MURATBEY MH BAGLANTI CALIŞMASI NEDENIYLE SU VERILMEMEKTEDIR. . .
|URLA
|İSKELE, ATATÜRK, KALABAK
|03.03.2023 saat 16:50ile 19:50 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ADA YOLUNDAN ADRES KAVŞAĞINA KADAR OLAN KESİM.TEDAŞ ELEKTRİK KAZISI KAYNAKLI ANA BORU ARIZASI.