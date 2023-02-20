İZSU İzmir su kesintisi: 20 Şubat İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 20 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 20 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BERGAMA
|FATİH
|20.02.2023 saat 14:15ile 15:15 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİNİN BİR KISMINDA(14:15-15:45) 1SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|KEMALPAŞA
|ÖRNEKKÖY
|20.02.2023 saat 12:15ile 18:30 arasındayaklaşık 6 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|ÖRNEK KÖY MAHALLESİNDE ELEK TRİK ARIZASI NEDENİYLE SULAR KESİK
|KINIK
|DÜNDARLI
|20.02.2023 saat 09:00ile 17:00 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|DÜNDARLI MAHALLESİNDE GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ NEDENİYLE DÜNDARLI MAHALLESİNİN TAMAMINDA 09:00-17:00 SAATLERİ ARASINDA SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|KINIK
|POYRACIK
|20.02.2023 saat 13:00ile 20:00 arasındayaklaşık 7 saatsu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|POYRACIK MAHALLESİNDE GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ NEDENİYLE POYRACIK MAHALLESİNİN TAMAMINDA 13:00-20:00 SAATLERİ ARASINDA SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|KINIK
|YAYAKENT
|20.02.2023 saat 14:00ile 19:00 arasındayaklaşık 5 saatsu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|YAYAKENT MAHALLESİNDE GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ NEDENİYLE YAYAKENT MAHALLESİNİN TAMAMINDA 14:00-19:00 SAATLERİ ARASINDA SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|MENEMEN
|EMİRALEM MERKEZ, DEĞİRMENDERE, YAYLA
|20.02.2023 saat 16:30ile 18:35 arasındayaklaşık 2 saat 5 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ
|OVAKENT
|19.02.2023 saat 18:30ile 21.02.2023 saat 00:00 arasında yaklaşık 1 gün 5 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|ÖDEMİŞ İLÇESİ OVAKENT MAHALLESİNE BESLEYEN KAYNAK SUYU HATTI ARIZASI NEDENİYLE OVAKENT AYŞE OBA MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|ÖDEMİŞ
|KONAKLI, BALABANLI, KAZANLI, SEYREKLİ, YOLÜSTÜ, KARAKOVA, ERTUĞRUL, OVAKENT, MESCİTLİ, BIÇAKÇI, GERELİ, BOZCAYAKA
|20.02.2023 saat 09:00ile 19:00 arasındayaklaşık 10 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI OVAKENT, BADEMLİ, BALABANLI, KONAKLI, KARAKOVA, BIÇAKÇI , PİRİNÇÇİ , BOZCAYAKA , MESCİTLİ , GERELİ , KEMENLER , YOLÜSTÜ, KAZANLI, SEYREKLİ, ERTUĞRUL, ÇAMLICA MAHALLERİN SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|SEFERİHİSAR
|TEPECİK
|20.02.2023 saat 16:15ile 18:30 arasındayaklaşık 2 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1037 SOKTAKİ ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE BÖLGENİN SULARI KESİLMİŞTİR
|TİRE
|TOKİ
|20.02.2023 saat 15:30ile 17:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|2. ETAP