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İzlanda- Türkiye maçı ertelendi mi? İzlanda- Türkiye maçı ertelenirse ne zaman oynanır?

İzlanda- Türkiye maçı ertelendi mi? İzlanda- Türkiye maçı ertelenirse ne zaman oynanır?
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İzlanda ile oynanması planlanan Türkiye maçının ertelenmesi gündeme geliyor. Maç öncesinde meydana gelen bu olumsuz hava koşulları, UEFA müfettişlerinin İzlanda ve Türkiye Futbol Federasyonu temsilcileriyle bir araya gelerek durumu değerlendirmesine yol açtı.

UEFA Uluslar Ligi'nde bu akşam oynanması planlanan İzlanda- Türkiye maçı, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadyumu'nda yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle yarına ertelenme riski taşıyor. Futbol severler, İzlanda- Türkiye maçının ertelenip ertelenmeyeceğini merak ediyor. Konu ile ilgili TFF'den yapılacak açıklama bekleniyor. Peki, İzlanda- Türkiye maçı ertelendi mi?İzlanda- Türkiye maçı ertelenirse ne zaman oynanır? Detaylar haberimizde...

İZLANDA- TÜRİYE MAÇI ERTELENDİ Mİ?

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF 1'inci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve TFF Milli Takım Sorumlusu Ceyhun Kazancı TSİ 13.30 sıralarında mücadelenin oynanacağı Laugardalsvöllur Stadyumu'na geldi. Maç öncesinde meydana gelen bu olumsuz hava koşulları, UEFA müfettişlerinin İzlanda ve Türkiye Futbol Federasyonu temsilcileriyle bir araya gelerek durumu değerlendirmesine yol açtı.

İzlanda- Türkiye maçı ertelendi mi?

Başkan Hacıosmanoğlu ve beraberindeki heyet zeminde incelemelerde bulunduktan sonra stadyumdan ayrıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan TFF Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, "Saha şu an don halinde. TSİ 17.00'de eş güdüm toplantısı olacak. Şu anda erteleme ihtimali yüzde 51" dedi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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