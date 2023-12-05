Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti'nin CHP'nin yerel seçimde iş birliği teklifini reddetmesi üzerine sosyal medya hesabından ikinci kez çağrı yaptı. Peki, İyi Parti-Zafer Partisi ittifak yapacak mı? 2024 yerel seçimlerde Zafer Partisi-İyi Parti ittifakı olacak mı?

İyi Parti-Zafer Partisi ittifak yapacak mı? 2024 yerel seçimlerde Zafer Partisi-İyi Parti ittifakı olacak mı?

İyi Parti- Zafer Partisi ittifak yapacak mı? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İyi Parti'nin CHP'nin yerel seçimde iş birliği teklifini reddetmesi üzerine sosyal medya hesabından ikinci kez çağrı yaptı. Peki, İyi Parti-Zafer Partisi ittifak yapacak mı? 2024 yerel seçimlerde Zafer Partisi-İyi Parti ittifakı olacak mı? Detaylar!

İYİ PARTİ İLE ZAFER PARTİSİ İTTİFAK YAPACAK MI?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP ile yerel seçimde ittifak yapmayı veto eden İyi Parti'ye çağrıda bulundu. Özdağ açıklamasında "AKP ve CHP çevresinde şekillenmiş ittifaklara oy vermek zorunda kalan kitleler için Zafer- İyi Parti ittifakı yeni bir çekim merkezi olacaktır. Zafer Partisi anketlerde yüzde 6.5, İYİ Parti yüzde 7.5 görünmektedir. Seçim iş birliği yapılması durumunda bu oranın yüzde 20'yi rahatlıkla bulacağı görülmektedir." dedi.

"ZAFER PARTİSİ İLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAZSA..."

Özdağ, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti'nin almış olduğu CHP ile ittifak yapmama kararı geç kalmış, doğru bir karardır." diyerek şunları kaydetti: "Ancak İYİ Parti'nin CHP ile yolları ayırma adımını attığı bu günlerde Cumhur İttifakı'nın güçlü dönemini yaşamaktadır. Eğer İYİ Parti, Zafer Partisi ile seçim iş birliği oluşturmaz ise CHP'den ayrılma adımı Cumhur İttifakı'na açık destek ile sonuçlanacaktır. Zafer Partisi'nin İYİ Parti'ye önerdiği seçim iş birliği Cumhur İttifakı'nın seçim başarısının önündeki tek gerçek engel olacaktır."

"ZAFER-İYİ PARTİ İTTİFAKI YENİ BİR ÇEKİM MERKEZİ OLACAK"

"Zafer Partisi-İYİ Parti seçim iş birliği CHP-AKP ekseninde bölünmüş siyasette gerçek bir üçüncü seçenek ortaya koyacaktır." diyen Özdağ, "AKP ve CHP çevresinde şekillenmiş ittifaklara oy vermek zorunda kalan kitleler için Zafer-İYİ Parti ittifakı yeni bir çekim merkezi olacaktır. Zafer Partisi anketlerde yüzde 6.5, İYİ Parti yüzde 7.5 görünmektedir. Seçimde iş birliği yapılması durumunda bu oranın yüzde 20'yi rahatlıkla bulacağı görülmektedir. Mevcut şartlar altında yapılması gereken geçmişte ve bugün farklı anlayışları ve karşılıklı itirazları erteleyerek, seçmen için yeni bir seçenek ortaya koymaktır." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL İLE AKŞENER GÖRÜŞMÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 30 Kasım Perşembe günü, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etmişti. Heyetler arasındaki görüşme 1 saat 15 dakika sürerken, iki genel başkanın kısa süreli baş başa değerlendirmede bulunduğu belirtilmişti. Yapılan görüşme sonrası Özel ve Akşener basın mensuplarına açıklamada bulunmuştu. Akşener ittifak konusuna ilişkin, "Pazartesi günü biz doğal olarak GİK'imizi toplayacaktık zaten. Orada bu soruyu Genel İdare Kurulumuza soracağız. Onlar nasıl bir cevap verecek." ifadelerini kullanmıştı.

İYİ PARTİ CHP'YE KAPIYI KAPATTI

Yaklaşan yerel seçimlere ilişkin İYİ Parti kararını verdi. Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Özgür Özel'le görüşen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, olası iş birliği kararı için İYİ Parti'nin Başkanlık Divanı Toplantısı'nı işaret etmişti. İYİ Parti Genel İdare Kurulu, oy çokluğuyla aldığı kararla CHP'nin yerel seçimde iş birliği teklifini reddetti. İYİ Parti'nin kararını duyuran Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Seçimlere hür ve müstakil girme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

ZAFER PARTİSİ GEÇTİĞİMİZ HAFTA DA İTTİFAK TEKLİFİ YAPMIŞTI

Öte yandan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz çarşamba günü Akşener'e ittifak teklifi yaparak, "AK Parti ve CHP merkezli siyaset yapılanmasını Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine sarsılmaz bir inanç temelinde kurulacak Zafer Partisi-İYİ Parti ittifakı etrafında oluşacak büyük bir vatansever, Atatürkçü, Türk milliyetçisi seçmen gücünün yaratacağı sinerji ile dağıtarak mevcut ikili kutuplaşmayı kıralım." demişti.