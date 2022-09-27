İsveç - Slovenya maçı ne zaman, hangi kanalda? İsveç - Slovenya maçı saat kaçta? İsveç - Slovenya maçı şifresiz mi, HD canlı izleme linki var mı?

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İSVEÇ - SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

İsveç - Slovenya arasında Astana Arena stadyumunda oynanacak mücadele 27 Eylül Salı günü TV8,5'dan canlı olarak yayınlanacak.

İSVEÇ - SLOVENYA MAÇI SAAT KAÇTA?

İsveç - Slovenya arasındaki mücadele 27 Eylül Salı günü saat 21:45'de başlayacak.