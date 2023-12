İsveç'in NATO'ya katılımı onaylandı mı, kabul edildi mi? İsveç NATO oylamasında hangi parti evet hayır oyu verdi?

İsveç'in NATO'ya katılımı onaylandı mı? İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Dışişleri Komisyonu tarafından kabul edildi. Peki, İsveç'in NATO'ya katılımı onaylandı mı, kabul edildi mi? İşte İsveç NATO oylamasında hangi parti evet hayır oyu verdi? Detaylar haberimizde!

İSVEÇ'İN NATO'YA KATILIMI ONAYLANDI MI?

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Dışişleri Komisyonu tarafından kabul edildi. Teklife AK Parti, MHP ve CHP evet oyu verirken İYİ Parti ve Saadet Partisi hayır oyu verdi. DEM Parti ise oylamaya katılmadı.

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU İSVEÇ GÜNDEMİYLE TOPLANDI

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşüldü. Meclis Dışişleri Komisyonu saat 15.00'te ikinci kez İsveç gündemiyle toplandı.

İSVEÇ'İN NATO'YA KATILIM PROTOKOLÜ KOMİSYONDAN GEÇTİ

Komisyon Başkanı Fuat Oktay, İsveç'in özellikle terörizmin finansmanı konusunda adım attığını söyledi ancak, "Terörle mücadelede henüz beklenen sonuçları göremedik" dedi. Komisyondaki müzakerelerin ardından oylamaya geçildi. İsveç'in NATO'ya katılım protokolü oy çokluğu ile kabul edildi.

İYİ PARTİ VE SAADET PARTİSİ HAYIR OYU VERDİ

SON SÖZÜ MECLİS GENEL KURULU SÖYLEYECEK

Ancak Meclis'teki süreç henüz bitmedi. İsveç'in NATO'ya üye olabilmesi için TBMM Genel Kurulu'ndan da onay alınması gerekiyor. Artık son sözü Meclis Genel Kurulu söyleyecek. Ama görüşme takvimi henüz netleşmedi.

TÜM NATO ÜLKELERİNİN ONAYI GEREKİYOR

NATO'ya yeni bir ülkenin katılabilmesi için tüm üye ülke Meclislerinin ayrı ayrı onay vermesi gerekiyor. Şimdiye kadar 31 üye ülkeden 29'u İsveç'in NATO üyeliğini meclislerinde kabul etti. İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin protokol Dışişleri Komisyonu'nun gündemine ilk olarak 16 Kasım'da gelmişti.