Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşılaşıyor. RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başladı. Karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalıyor. İstanbulspor golü iptal mi edildi? İstanbulspor golü neden iptal edildi?

İSTANBULSPOR GOLÜ İPTAL Mİ EDİLDİ?

Süper Lig'de çıktığı 21 müsabakada 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 54 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.

Ligin son sırasında yer alan İstanbulspor ise oynadığı maçların 3'ünü kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 14'ünü yitirdi. Trabzonspor maçında sahadan çekildiği için hükmen mağlup sayılan ve 3 puanı silinen sarı-siyahlı takımın 10 puanı bulunuyor. Galatasaray'da rahatsızlığı bulunan Sacha Boey, maç kadrosunda yer almadı.

İLK 11'LER

Galatasaray ; Muslera, Barış Alper, Nelsson, Davinson, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Torreira, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Zaha.

İstanbulspor ; Alp Arda, Okan, Simon Deli, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Sambissa, Loshaj, Muammer Sarıkaya, Vorobjovas, Ndao, Emir Kaan.

CANLI ANLATIM

38' Zaha'nın sol kanattan bindiren Mertens'e pasında savunma araya girdi.

37' Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı penaltıda kaleci Alp Arda köşeyi bilsede topu çıkaramıyor.

36' GOL Galatasaray durumu eşitledi. Skor 1-1!

35' PENALTI! Galatasaray penaltı kazandı. Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda hakem Bahattin Şimşek, Ali Yaşar'ın ceza sahası içinde topa elle oynadığı yönünde karar verdi.

34' Hakem Bahattin Şimşek, VAR incelemesi için pozisyonu izlemeye gitti.

33' GOL Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda İstanbulspor çok hızlı çıktı. Yaklaşık 50 metre top süren Ndao'nun kaleye şutu savunmadan döndü. Dönen topta tekrar içeriye çeviren Ndao'nun ortasında Emir Kaan topu ağlara yolladı. Skor 2-0!

32' Kerem Aktürkoğlu'nun ceza yayı önünden şutu savunmaya da çarpıp kornere gitti.

31' Dries Mertens'in pasında ceza sahası içinde topu alan Tete sağ çaprazdan vurdu. Alp Arda üzerine gelen şutta hata yapmadı.

30' Kaan Ayhan'ın sol kanattan denediği ortayı Okan Erdoğan karşıladı. Dönen topta Kerem Demirbay'ın kafayla indirdiği top doğrudan dışarı gitti. Aut.

29' Ali Yaşar'ın sol kanattan ortasında ceza alanına iyi hareketlenen David Sambissa'nın kafa vuruşu köşeden ağlara gitti.

28' GOL İstanbulspor golü buldu ve 1-0 öne geçti!

28' DİREK! İstanbulspor'da Muammer'in pasında topu alan Ndao sağına çekip sert vurdu. Top direkten oyun alanına döndü.

27' Davinson Sanchez'in sol kanattaki Kerem Aktürkoğlu'na sert pası doğrudan dışarı gitti. Aut.

26' Zaha orta alanda topu alıp kaleye yönelmek isterken yerde kaldı ancak hakem oralı olmadı.

16' Rakibinden topu kapmak isteyen Lucas Torreira, Modestas Vorobjovas'a faul yaptı.

15' Mertens'in kullandığı köşe vuruşunu Alassane Ndao arka direkte uzaklaştırdı.

15' Sağ kanatta rakibinin üzerine giden Barış Alper içeriye ortaladı. Kademeye giren Simon Deli topu kornere yolluyor.

14' Barış Alper'in ceza sahası içine yaptığı orta Alp Arda'da kaldı.

11' Kerem Demirbay'ın ceza sahası içine kullandığı serbest vuruş doğrudan dışarıya gitti.

10' Orta alanda topu kapmak isteyen Davinson Sanchez yerde kaldı. Bahattin Şimşek faul düdüğünü çaldı.

5' Ceza sahası içinde pası alan Kerem Aktürkoğlu topu soluna çektiği sırada yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettiriyor.

3' Karşılaşmanın başında Galatasaray taraftarının takımlarına büyük desteği var.

1' Maç başladı...