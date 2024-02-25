İstanbulspor - Beşiktaş maçı kaç kaç? İstanbulspor - Beşiktaş maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı?

İstanbulspor Beşiktaş canlı yayın linki, maç saatinin gelmesinin ardından taraftarlar tarafından araştırılmakta. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor. Peki, İstanbulspor - Beşiktaş maçı kaç kaç? İstanbulspor - Beşiktaş maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı?

İSTANBULSPOR - BEŞIKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 1-0 Beşiktaş önde.

İSTANBULSPOR – BEŞİKTAŞ HANGİ KANALDA?

25 Şubat 2024 tarihinde İstanbulspor ile Beşiktaş arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Türkiye saatiyle saat 19:00'da başlayacak. Maçı izlemek için Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanalları kullanılabilecek. Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilirken, beIN Sports Tod TV ise numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Karşılaşma İstanbul'daki Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda gerçekleşecek.