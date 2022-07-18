İstanbulkart zamlandı mı? İstanbulkart zam mı geldi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbulkart'a yüzde 71, turistler tarafından kullanılan anonim karta ise yüzde 100 zam yapıldı. Gelişme sonrası İstanbulkart zam mı geldi, İstanbulkart zamlandı mı, merak edildi.

İSTANBULKART ZAMLANDI MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbulkart'a yüzde 71, turistlerin kullandığı anonim karta ise yüzde 100 zam yapıldı. Buna göre, kişisel kart 35 TL'den 60 TL'ye, anonim kart 25 TL'den 50 TL'ye çıkarıldı.