İstanbulkart zamlandı mı? İstanbulkart zam mı geldi? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbulkart zamlandı mı? İstanbulkart zam mı geldi?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
İstanbulkart zamlandı mı? İstanbulkart zam mı geldi?

Akaryakıt fiyatlarının artmasıyla birlikte İstanbul'da ulaşıma yapılan zamlar deyim yerindeyse vatandaşın belini büktü. Bu olayın yankıları sürerken bir zam haberi daha geldi. Peki, İstanbulkart zamlandı mı? İstanbulkart zam mı geldi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbulkart'a yüzde 71, turistler tarafından kullanılan anonim karta ise yüzde 100 zam yapıldı. Gelişme sonrası İstanbulkart zam mı geldi, İstanbulkart zamlandı mı, merak edildi.

İSTANBULKART ZAMLANDI MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbulkart'a yüzde 71, turistlerin kullandığı anonim karta ise yüzde 100 zam yapıldı. Buna göre, kişisel kart 35 TL'den 60 TL'ye, anonim kart 25 TL'den 50 TL'ye çıkarıldı.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

İstanbulkart Gündem Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title