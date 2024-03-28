İSTANBUL SEÇİM ANKETİ! İmamoğlu mu Kurum mu? İstanbul seçimlerinde kim önde?

Yerel seçimlere sayılı günler kala İngiliz merkezli medya kuruluşu BBC, Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun yarıştığı İstanbul'u mercek altına aldı. Peki, İSTANBUL SEÇİM ANKETİ! İmamoğlu mu Kurum mu? İstanbul seçimlerinde kim önde?

İSTANBUL ANKETLERİNDE HANGİ ADAY ÖNDE?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nı yönetmenin Türkiye'nin geleceğinin anahtarı olduğunu vurgulayan BBC, İstanbul için "Türkiye'nin ekonomik ve sosyal dinamosu" ifadelerine yer verildi. Muhalefetin birlik olamadığına dikkat çekilen analizde; bu nedenden dolayı Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'un seçimde avantajlı olduğun belirtildi. İBB Başkanı İmamoğlu'nun, 2019'da altı partili koalisyonun desteğiyle kazandığı notu paylaşılarak şunlar aktarıldı: "Ancak geçen yılki cumhurbaşkanlığı yenilgisinin ardından muhalefet çöktü. Aralarında DEM Parti'nin de bulunduğu diğer muhalefet partilerinin kendi adayları var."

ANKETLERDE MURAT KURUM ÖNDE Mİ?

Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'un seçimde avantajlı olduğun belirtildi. İBB Başkanı İmamoğlu'nun, 2019'da altı partili koalisyonun desteğiyle kazandığı notu paylaşılarak şunlar aktarıldı: "Ancak geçen yılki cumhurbaşkanlığı yenilgisinin ardından muhalefet çöktü. Aralarında DEM Parti'nin de bulunduğu diğer muhalefet partilerinin kendi adayları var."