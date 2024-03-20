İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 20 Mart İstanbul'da nerede deprem oldu?

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İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Marmara Denizi açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 09.21'de kaydedilen, Yalova ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen sarsıntının derinliği AFAD tarafından 9.71 kilometre olarak ölçüldü. Depremle ilgili olumsuz bir durum bildirilmedi.

İSTANBUL'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Merkez üssü Marmara Denizi açıkları olan Yalova ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Afad'ın aktardığı verilere göre saat 09.21'de gerçekleşen sarsıntının derinliği 9.71 kilometre olarak duyuruldu.