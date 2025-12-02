Haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu: Tuttur soruşturmasında tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuttur.com hakkında "bilgisayar kütüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığının" tespit edildiğini açıkladı. Sosyal medyada bu iddiayı ortaya atan şahıs tutuklandı.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuttur.com şans oyunu sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiği iddialarını araştırdı.
  • Savcılık, Tuttur.com'un bilgisayar sistemlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını tespit etti.
  • İddiayı ortaya atan Y.K. adlı kişi, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şans oyunu sitesi Tuttur.com ile ilgili iddialarla ilgili açıklama yapıldı.

İDDİAYI ORTAYA ATAN KİŞİ TUTUKLANDI

Açıklamada, sitenin kişisel verilerin bahis soruşturması sürecinden önce silindiğine dair iddialar yalanlandı. Savcılık, söz konusu iddiaları ortaya atan "pameranti" rumuzlu Y.K.'ya "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklandığını bildirdi.

O İDDİALAR NEYDİ?

"pameranti" rumuzlu bir sosyal medya kullanıcısı, "bahis soruşturması" süreci başlamadan önce Tuttur.com'da üyeliği bulunan Fenerbahçeli futbolcuların verilerinin silindiğini iddia etmişti. Konuya ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

İşte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın o açıklaması;

"Saran Holding bünyesinde bulunan ancak sanal ortam bayilik sözleşmesinin ve buna bağlı lisanslarının iptali nedeni ile artık faaliyet göstermeyen "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine dair iddiaların kamuoyunda geniş bir şekilde yer bulması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu iddiaların araştırılması için re'sen başlatılan soruşturma işlemleri sırasında lehe/aleyhe maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için usulünce alınan Hakimlik kararı doğrultusunda "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine hizmet veren bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde kolluk güçlerinin adli bilişim ekipleri tarafındanyerinde inceleme yapılmış olup, düzenlenen raporda; iddia edildiği üzere "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine hizmet veren bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde herhangibir değişiklik yapılmadığı tespit edilmiştir.

Bu tespit üzerine "X" sosyal medya platformunda bu iddiayı ortaya atan @pameranti rumuzlu kullanıcının Y.K isimli kişi olduğunun belirlenmesi ile bu kişi hakkında TCK m.217/A "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu iddiası ile ayrıca yürütülen soruşturmada sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı verilmiştir İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, kamuoyunda geniş yer bulan ve ülkemiz futbolunu ilgilendiren bir soruşturma veya benzer soruşturmalar hakkında yanıltıcı, teyitsiz ve farklı algı yaratacak hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi hususu; Kamuoyunun bilgisine sunulur.'

