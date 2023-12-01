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İstanbul Cuma namazı saat kaçta? 1 Aralık Cuma İstanbul cuma namaz saati!

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Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olması nedeniyle cuma namazı saati merak ediliyor ve saatlerin yaklaşması ile birlikte İstanbul cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma ezanı ne zaman, saat kaçta okunacak? Soruları sıklıkla araştırılıyor. Peki, İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? 1 Aralık Cuma İstanbul cuma namaz saati!

İstanbul'da okunacak olan Cuma ezanı saati, birçok Müslüman tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde İstanbul cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma ezanı ne zaman, saat kaçta okunacak? Soruları ile araştırılıyor. Peki, İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? 1 Aralık Cuma İstanbul cuma namaz saati!

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

1 Aralık Cuma günü, İstanbul için cuma namazı saati 12:58'dir. Ankara için 1 Aralık Cuma saati 12:42 'dır. Diğer büyük şehirler için Cuma namazı saatini merak eden kullanıcılar aşağıdaki kısımdan diğer şehirlerin Cuma namazı saatini öğrenebilirler.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

1 Aralık 2023 Cuma Ezan Vakitleri:

İstanbul Cuma Saati: 12:58

Ankara Cuma Namazı Vakti: 12:42

İzmir Cuma Namazı Saati: 13:05

Adana Cuma Namazı Vakti: 12:32

Bursa Cuma Namazı Saati: 12:57

Antalya Cuma Namazı Saati: 12:49

Konya Cuma Namazı Vakti: 12:43

Diyarbakır Cuma Namazı Zamanı: 12:13

Eskişehir Cuma Namazı Saati: 13:51

Mersin Cuma Namazı Vakti: 12:35

Emir Ceran
Emir Ceran
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