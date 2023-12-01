Şiddetli fırtına ve yağışın esir aldığı şehirlerde eğitime ara verilmesi öğrencilerin talep ettiği konuların başında geliyordu. İstanbul'da eğitim ve öğretim göre öğrenciler ise merak ediyor "2023 1 Aralık okullar tatil mi?" Peki, İstanbul bugün (1 Aralık) okullar tatil mi? İstanbul'da bugün ilkokul, ortaokul, lise okullar var mı, yok mu? İşte detaylar…

İSTANBUL BUGÜN (1 ARALIK) OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul'da bugün ilkokul, ortaokul, lise okullar var mı, yok mu? 2023 1 Aralık okullar tatil mi?

Şehirlerimizde olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilmesi velilerin ve öğrencilerin en çok talep ettiği konuların başında geldi.Peki, İstanbul bugün (1 Aralık) okullar tatil mi? İstanbul'da bugün ilkokul, ortaokul, lise okullar var mı, yok mu? 2023 1 Aralık okullar tatil mi? İşte detaylar…

İSTANBUL BUGÜN (1 ARALIK) OKULLAR TATİL Mİ?

Ülkemiz genelinde soğuk hava ve kar yağışı her yerde kendini hissettirmeye başladı. Kötü hava koşulları sebebiyle İstanbul'da yaşam vatandaşları zorluyor. Meteoroloji İstanbul için sarı kod uyarısı vermedi, valilikten de okulların tatil olup olmayacağı konusunda bir bilgi verilmedi. Konu hakkında yeni bir gelişme olduğunda haberimize eklenecektir.

İSTANBUL'DA BUGÜN İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE OKULLAR VAR MI, YOK MU?

İstanbul'un yüksek kesimlerinde soğuk etkili olmaya başladı. Öğrenciler ise sabah okula giderken zorlandıklarını ifade ediyor. Bugün İstanbul'da havanın olumsuz yönde bir etkisi bulunmadığından okulların tatil edilemeyeceği düşünülüyor. Ancak konu hakkında yeni bir gelişme olduğunda haberimize eklenecektir.

İSTANBUL 1 ARALIK 2023 HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için hava durumu bilgisini paylaştı. Buna göre; İstanbul şehrinde 01 Aralık 2023 Cuma günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 20 dereceyi gösteriyor. 02 Aralık 2023 Cumartesi günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 20 derece olacağı tahmin edilmekte. 03 Aralık 2023 Pazar günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 21 dereceyi gösterecek. 04 Aralık 2023 Pazartesi günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 13 dereceyi bulacak. 05 Aralık 2023 Salı günü için havanın Parçalı Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 12 dereceyi gösterecek.