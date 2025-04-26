İstanbul Boğazı'ndaki lüks yalılar apar topar satışa çıkarıldı

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, özellikle kıyı hattındaki konutlarda oturan vatandaşlar arasında büyük bir endişeye sebepoldu. Deprem bilimciler, Marmara Denizi çevresinde yer alan sahil şeridindeki yapıların tsunami, zemin yumuşaklığı ve tuzlu suyun yapıya verdiği korozyon etkisi sebebiyle ciddi risk altında olduğunu vurguluyor. Bu kapsamda, gözler İstanbul Boğazı'nın iki yakasında yer alan tarihî yalıların güvenliğine çevrildi. Yapıların büyük bölümü 100 ila 200 yıllık tarihe sahip. Uzmanlar, estetik ve kültürel miras açısından eşsiz olan bu yapıların, mühendislik ve zemin dayanımı bakımından günümüz standartlarına uyumlu olmadığını ifade ediyor.

TARİHİ YAPILAR BAKIMA MUHTAÇ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Boğaz hattında yaklaşık 600 yalı bulunuyor. Bu yapıların 18. ve 19. yüzyılda inşa edildiği ve doğal olarak birçoğunun yaşı 200 yıla yaklaştığı biliniyor. Bu yalıların önemli bir kısmı tarihî eser statüsünde bulunuyor. Ancak, bu durum onların depreme karşı dayanıklı olduğu anlamına gelmiyor. Ahşap malzeme ve geleneksel tekniklerle inşa edilen yalılar, zamanla yıpranmış durumda. Üstelik çoğu yapının zemin etüdü ve statik güçlendirme raporu bulunmuyor. Bu da olası bir depremde ağır hasar ya da çökme riski anlamına geliyor.

LÜKS YALILAR BİRER BİRER SATILIYOR

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra, İstanbul'un seçkin kesimi Boğaz hattındaki yalılarını terk etmeye başlamıştı. Bu süreçte birçok tarihî yalı Rus oligarklar ve Arap yatırımcıların ilgisiyle el değiştirmişti. Ancak son İstanbul depremi, bu zengin yatırımcıları da tedirgin etti. Gayrimenkul danışmanlarına göre, deprem sonrası lüks yalı satışlarında artış yaşandı. Sadece son iki haftada piyasa değeri milyar liraya ulaşan ve geçen 5 yalı satışa çıkarıldı. Satılık yalı ilanlarının sayısı gözle görülür şekilde yükseldi.

GÜNEY'İN CAZİBESİ GİDEREK ARTIYOR

Lüks konut talebi, İstanbul'un tarihî dokusundan daha güvenli ve izole alanlara yönelmiş durumda. Emlak sektöründeki uzmanlar, yüksek gelir grubuna mensup kişilerin Bodrum, Alaçatı ve Çeşme gibi bölgelerdeki müstakil, yeni yapılmış ve zemin açısından daha güvenli evlere yöneldiğini belirtiyor. Deprem korkusu hem yatırımcı hem de kullanıcı açısından Boğaz yalılarını cazibesiz hâle getiriyor. Bu durum, yıllarca değerini artıran yalı fiyatlarının gerilemesine yol açıyor.