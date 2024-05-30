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İsrail'in Refah Katliamlarının Lanetlenmesine Dair Karar Resmi Gazete'de yayınlandı! Bugün (30 Mayıs) Resmi Gazete kararları neler?

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30 Mayıs tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Meclis Başkanlığı tezkeresiyle, İsrail'in Refah saldırısı kınandı. Bu bildiri oylanarak kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Bugün (30 Mayıs) Resmi Gazete kararları neler?

Bugün Resmi Gazete kararları neler? "Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" de Resmi Gazete'de yer aldı. 7 Ekim 1920'de kurulan ve 7 Şubat 1921'den itibaren yayımlanmaya başlayan Resmi Gazete'de, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik ve genelge gibi kararlar halkla paylaşılıyor. Bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar yer aldı? 30 Mayıs tarihli Resmi Gazete kararları!

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? PERŞEMBE CUMHURBAŞKANI KARARLARI

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

1411 İsrail'in Refah Katliamlarının Lanetlenmesine Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Aydın Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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