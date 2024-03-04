İsmail Sonkaya kimdir? CHP Konya Belediye Başkan Adayı İsmail Sonkaya kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP'nin Konya Belediye Başkan adayı ise İsmail Sonkaya oldu. İsmail Sonkaya kimdir? İsmail Sonkaya nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

İSMAİL SONKAYA KİMDİR?

CHP Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Sonkaya, Konya'nın Karapınar ilçesinde dünyaya gelmiştir. Yüksek mimar olan Sonkaya, bir dönem Karapınarlılar Derneği Başkanlığı yapmıştır. Konya'da çeşitli projelerde adı geçen ve ismini duyuran bir mimardır. Emekli olan Sonkaya, şehrin tanınmış mimarlarından biridir ve CHP Konya'da birçok görevde bulunmuş, parti içerisinde çeşitli görevler üstlenmiştir.