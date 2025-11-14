İslam Memiş altın yorumları: Altın yükselmeye devam edecek mi? Şu an altın alınır mı? Gram altın yıl sonu ne kadar olur?

Küresel piyasalarda altın fiyatları yeniden hareketlenmiş durumda. Jeopolitik risklerin tırmandığı, enflasyon endişelerinin tam anlamıyla dinmediği ve para politikalarında belirsizliklerin sürdüğü bir dönemde yatırımcılar "güvenli liman" olarak tekrar altına yöneliyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki ay 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağı beklentisi bu ivmeyi daha da hızlandırdı. Peki, altın yükselmeye devam edecek mi? Şu an altın alınır mı? Gram altın yıl sonu ne kadar olur? İslam Memiş altın yorumları haberimizde...

İSLAM MEMİŞ ALTIN YORUMLARI

Altın piyasasında yaşanan son hareketliliği değerlendiren İslam Memiş, piyasanın yıl sonuna doğru daha dalgalı olmakla birlikte yükseliş yönlü bir trendi koruyacağını ifade ediyor. Memiş'e göre hem Fed'in faiz indirimi baskısı hem de küresel çapta artan risk unsurları altın fiyatlarını destekleyen başlıca iki unsur.

Memiş, özellikle gram altın açısından yatırımcıların sabırlı olmalarını önererek, kısa vadeli dalgalanmaların yatırımcıları paniğe sürüklememesi gerektiğini vurguluyor. Çünkü mevcut küresel görünüm, altının yıl sonuna kadar değer kazanmaya devam edebileceğine işaret ediyor.

ALTIN YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Piyasalarda en çok sorulan başlıkların başında bu soru geliyor. Analistler, Fed'in beklenen faiz indirimi kararının altına yönelen talebi artırmaya devam ettiğini belirtiyor. Faiz oranlarının düşmesi, doların cazibesinin azalması ve ons altının risk algısına duyarlı yapısı nedeniyle altın fiyatlarını yukarı iten temel bir dinamik.

2025'e yaklaşırken altının yükseliş trendini destekleyen bazı önemli faktörler:

Jeopolitik belirsizlikler: Orta Doğu ve Avrupa'da artan siyasi tansiyon, yatırımcıların güvenli varlıklara yönelmesine neden oluyor.

Merkez bankalarının altın alımları: Pek çok ülke rezerv çeşitlendirmesi amacıyla altın alımlarını artırmaya devam ediyor.

Küresel enflasyon riski: Enflasyon tam anlamıyla kontrol altına alınmadığı için yatırımcılar fiziki altını koruyucu bir varlık olarak görüyor.

Bu unsurlar bir araya geldiğinde, altın fiyatlarında yeni yükseliş dalgalarının görülebileceği öngörülüyor.

ŞU AN ALTIN ALINIR MI?

Yatırımcıların en kritik sorusu bu. Altının hâlen yükseliş potansiyeli taşıyor olması, özellikle uzun vadeli yatırımcılar için fırsat olarak değerlendiriliyor. Ancak piyasadaki kısa vadeli dalgalanmalar göz önüne alındığında, alım yapılacak seviyeler kadar risk yönetimi de büyük önem taşıyor.

İslam Memiş'e göre:

Kısa vadede iniş–çıkışlar devam etse de orta ve uzun vadede altın yükselişini koruyacak.

Alım yaparken tek seferde büyük pozisyon almak yerine kademeli alım yapmak daha sağlıklı.

Altının 2025 ve sonrasında da portföy çeşitlendirmenin en güçlü parçası olmaya devam edeceği öngörülüyor.

Yani şu an altın almak isteyen yatırımcılar için beklentiler olumlu; fakat stratejik hareket etmek şart.

GRAM ALTIN YIL SONU NE OLUR?

İslam Memiş'in gram altın için yıl sonu tahmini oldukça net: 5.000 – 6.000 TL aralığı.

Bu öngörü, hem ons altının yukarı yönlü potansiyeline hem de TL'nin değer kaybını sürdürebileceği beklentisine dayanıyor.

Memiş'in değerlendirmesindeki dikkat çeken noktalar:

2025 Yıl Sonu Beklentisi

Gram altının seneyi 5.000 – 6.000 TL bandında kapatması öngörülüyor.

Bu aralık, hem küresel altın fiyatlamasında beklenen yükselişi hem de iç piyasadaki ekonomik gelişmeleri kapsıyor.

2026 İçin Kritik Tahmin

2026 yılında ilk hedefin 8.000 TL olacağı belirtiliyor.

Küresel fiyatlama süreci agresifleşirse 10.000 TL seviyeleri sürpriz olmayabilir.

Jeopolitik gerilimler ve parasal genişleme adımları altını 2026'da daha güçlü bir konuma taşıyabilir.

Bu tahminler, altının özellikle orta ve uzun vadeli yatırımcı için cazibesini artırıyor.