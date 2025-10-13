İŞKUR Gençlik Programı kontenjanı ne kadar, ücretler belli oldu mu? İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, süresi ne zaman doluyor?

İşkur'un üniversite öğrencilerine yönelik sunduğu Gençlik Programı, 2025-2026 dönemi için yeniden hayata geçirilirken, programa dair güncel kontenjan bilgileri ve başvuru süreci öğrenciler tarafından merakla takip ediliyor. Kamusal hizmetlerde görev alarak hem iş deneyimi kazanmak hem de ek gelir elde etmek isteyen gençler için hazırlanan bu programda, kontenjan artışı ve başvuru koşulları dikkat çekiyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?

İşkur Gençlik Programı, devlet üniversiteleriyle iş birliği içinde yürütülen ve öğrencilere teorik eğitimin yanı sıra pratik iş deneyimi fırsatı sunan kısmi zamanlı aktif iş gücü programıdır. Amaç, üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarını aksatmadan kamusal hizmet projelerinde görev alarak hem mesleki becerilerini geliştirmeleri hem de gelir elde etmeleridir.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI 2025 KONTENJAN SAYISI KAÇ OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, önceki dönemde 100 bin öğrenciye verilen kontenjan bu dönem 150 bin öğrenciye çıkartıldı. Ayrıca, 2028 yılına kadar toplam 1 milyon öğrenciye program kapsamında fırsat sunulması hedefleniyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

2025-2026 eğitim öğretim dönemi için başvurular, e-şube sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Başvuru yapmak isteyen öğrenciler https://genclik.iskur.gov.tr ile https://www.iskur.gov.tr adreslerinde yer alan yönlendirme bağlantılarını kullanarak başvuru ekranına ulaşabilirler.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İlgili web sitelerinde yer alan başvuru ekranı üzerinden e-şube sistemiyle form doldurularak başvuru tamamlanır. Öğrenciler, gerekli belgeleri ve bilgileri sisteme girerek başvuru sürecini yürütürler. Başvuru süreci elektronik ortamda gerçekleştiği için fiziksel başvuru koşulu bulunmamaktadır.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kuruma kayıtlı öğrenci olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

Yaşlılık ya da malullük aylığı almamak

Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde program yüklenicisinin ya da bağlı kuruluşlarının çalışanı olmamak

Başvuru tarihinden önceki bir ay ve başvuru tarihi itibarıyla sigortalı (4/1) olmamak

Hane gelir şartını sağlamak

Kurumun diğer aktif işgücü programlarından faydalanıyor olmamak

Programın uygulanacağı üniversitenin öğrencisi olmak (açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri ile kayıt dondurmuş ya da pasif durumda olanlar programa başvuramaz)

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Programdan, devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde örgün eğitim gören aktif öğrencileri yararlanabilir. Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri bu programdan faydalanamazlar. Ayrıca kayıtlarını dondurmuş ya da pasif duruma geçmiş öğrenciler de programa başvuru yapamazlar.