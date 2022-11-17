İş insanı İsmail Sütyemez kimdir?

İsmail Sütyemez, 21 Aralık 1995'te İstanbul-Tuzla'da dünyaya geldi. İş adamı, Piri Reis İlköğretim Okulu ve Ömer Çam Anadolu İHL'nin ardından Beykent Üniversitesi International Trade and Finance Bölümü'nden mezun oldu.

İŞ HAYATINA HENÜZ 17 YAŞINDAYKEN ADIM ATTI

17 yaşında aile şirketinde çalışmaya başlayan, 20 yaşında yatırım yöneticiliği görevini üstlenen İsmail Sütyemez, 22 yaşında Tuzla'da kendi firmasını kurdu. Genç yaşta atıldığı ticaret hayatına peyzaj, çevre düzenleme ve inşaat alanlarındaki çalışmalarıyla devam eden Sütyemez, yurt içi ve yurt dışında çok sayıda projeye imza attı. "Daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya" hedefiyle çıktığı yolda iklim değişikliği ve küresel doğa sorunlarına dikkat çeken projeler de hayata geçiren iş adamı, kamu ve özel sektörde peyzaj, çevre düzenleme, inşaat ve altyapı alanlarında faaliyetlerine devam ediyor.

EN BÜYÜK 'MİLLET BAHÇESİ'NDE İMZASI VAR

Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi YeşilVadi Parkı ile Türkiye'nin en büyük rekreasyon alanı Baraj Park'ta da imzası bulunan İsmail Sütyemez, dünyanın en eski barajı Çorum Hitit Barajı'nın renovasyonu ile Arkeopark'ın yapımını tamamladı. Firmalarıyla peyzaj ve çevre düzenleme, inşaat ve altyapı, gıda ve catering, gayrimenkul, bilişim ve yazılım, bitki ve doğal taş üretimi ve satışı sektörlerinde faaliyet gösteren Sütyemez, MÜSİAD bünyesinde yaptığı ticaret ve inşaat zirveleri ile İBF programları ile de iş dünyasında dikkatleri üzerine çekti.

ÖDEMİŞ'TEKİ TESİSİYLE YURT DIŞINA BİTKİ İHRACATI YAPIYOR

Faal olarak birçok sosyal sorumluluk projesinin fikir ve sponsor ortaklığına devam eden İsmail Sütyemez, hukuk alanına da ilgi duyarak ticaret hukuku, idare hukuku, basın bilişim ve gayrimenkul hukuku, uluslararası hukuk, icra ve borçlar hukuku, genel kamu hukuku hakkında bilgi sahibi oldu. İzmir-Ödemiş'te bulunan bitki üretim tesisleri ile yurt içi ve yurt dışına satışlar yapan Sütyemez, ortaklığının bulunduğu Taş Ocakları ile de ihracata devam etmekte.

BURAK ÖZÇİVİT'LE AYNI PROJEDE

Aynı zamanda şirketiyle gayrimenkul alanında çığır açacak "kripto ile ödeme" ve "metaverse dünyasında reel gayrimenkul satışı" çalışmalarının yatırım ortaklığını devam ettiren İsmail Sütyemez'in en dikkat çekici işlerinden biri de ünlü oyuncu Burak Özçivit'le birlikte hayata geçirdiği NFT projesi.