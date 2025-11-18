Apple, teknoloji dünyasında adından sıkça söz ettirirken, bu sefer sınırları zorlayan bir aksesuar ile gündemde: iPhone Pocket. Hem teknoloji hem de moda dünyasını aynı anda etkileyen bu ürün, kısa sürede sosyal medyada tartışma yaratırken satış rekorları kırdı. Peki, iPhone Pocket ne kadar? iPhone Pocket Türkiye'ye ne zaman gelecek? Detaylar...

IPHONE POCKET NE KADAR?

iPhone Pocket, sınırlı üretimle satışa sunuldu ve fiyatıyla dikkat çekti. Kısa askılı versiyonu 150 dolar, uzun askılı versiyonu ise 230 dolardan başlayan fiyatlarla Apple Store'larda ve çevrim içi mağazada satışa sunuldu. Dolar kuruna göre yaklaşık 10 bin TL civarında bir rakama denk gelen ürün, özellikle sınırlı üretim stratejisi sayesinde piyasada büyük ilgi gördü.

Ürünün fiyatı sosyal medyada espri konusu olmuş ve bazı kullanıcılar iPhone Pocket'ı "kesilmiş çorap" benzetmesiyle yorumlamıştı. Ancak tüm eleştirilere rağmen, dakikalar içinde tükenen stoklar, Apple'ın marka gücünün ve ürünün çekiciliğinin altını bir kez daha çizdi.

IPHONE POCKET NE İŞE YARAR?

iPhone Pocket, isiminden de anlaşılacağı üzere, temel amacı iPhone'ları taşımak olan bir aksesuar. Ürün, kısa ve uzun askılı olmak üzere iki versiyona sahip ve yalnızca iPhone'ların sığabileceği boyutlarda tasarlanmış. Ancak kullanıcılar, fermuar gibi güvenlik unsurlarının eksikliğini eleştirerek, bu ürünün işlevsellikten çok bir statü simgesi olduğunu vurguladı.

Moda dünyasında Japon tasarımcı Issey Miyake iş birliği ile geliştirilen iPhone Pocket, bir anlamda teknoloji ile modayı birleştiren bir deneyim sunuyor. Analistler, bu aksesuarın işlevsellikten ziyade "markalaşma ve ayrıcalık" algısı yarattığını belirtiyor. Kısacası iPhone Pocket, cebinizde telefon taşımaktan çok, stilinizi ve Apple hayranlığınızı gösteren bir aksesuar niteliğinde.

IPHONE POCKET TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Apple, iPhone Pocket'ı şimdilik sınırlı sayıda üreterek dünya çapında satışa sundu. Ürünün Türkiye'de resmi olarak ne zaman satışa çıkacağı ise henüz netlik kazanmadı. Ancak Apple Store Türkiye'nin ve çevrim içi mağazaların stok politikaları göz önünde bulundurulduğunda, ürünün kısa süreliğine ve sınırlı adetle Türkiye pazarına girmesi olası görünüyor.

Sosyal medya ve moda bloglarında gelen talepler ve tartışmalar, Apple'ın gelecekte yeniden stok getirip getirmeyeceği konusundaki beklentiyi artırıyor. Analistler, iPhone Pocket'ın sınırlı üretim stratejisinin, hem merak uyandırmak hem de marka prestijini pekiştirmek amacı taşıdığını belirtiyor.