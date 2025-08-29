İPhone 17 ne zaman çıkıyor? İPhone 17 Türkiye satışı ne zaman başlayacak, fiyatı belli oldu mu?

Akıllı telefon pazarında her adımıyla ses getiren Apple, 2025 yılına da hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Henüz tanıtımı gerçekleşmemiş olmasına rağmen, iPhone 17 modeli şimdiden teknoloji gündeminin en çok konuşulan konusu haline geldi. Tasarımındaki yenilikler ve beklenen teknik özelliklerle dikkat çeken bu yeni model, hem kullanıcılar hem de uzmanlar tarafından büyük bir merakla izleniyor. iPhone 17 hakkında merak edilen tüm ayrıntılar haberimizin devamında sizi bekliyor.

İPHONE 17'NİN LANSMANI NE ZAMAN?

Teknoloji severlerin heyecanla beklediği an nihayet geldi. Apple, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği 9 Eylül lansmanında, yeni nesil akıllı telefonu iPhone 17'yi tanıttı. Yenilikçi tasarımı, güçlü performansı ve devrim niteliğindeki özellikleriyle iPhone 17, mobil teknoloji alanında çığır açan bir adım olarak öne çıkıyor. Bu yeni model, teknoloji dünyasında yepyeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

İPHONE 17 ÖN SATIŞ SİPARİŞLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Uzun zamandır beklenen iPhone 17'nin ön sipariş dönemi 12 Eylül'de resmen start alıyor. Teknoloji meraklıları, bu tarihten itibaren yeni modeli ilk kullananlar arasında olabilmek için siparişlerini vermeye başlayacaklar.

İPHONE 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple'ın büyük heyecanla beklenen yeni modeli iPhone 17, 19 Eylül itibarıyla dünya genelinde satışa çıkıyor. Ön sipariş döneminin tamamlanmasının ardından, teknoloji severler bu tarihten itibaren hem fiziksel mağazalarda hem de online satış platformlarında yeni iPhone'u satın alma fırsatı bulacak.

İPHONE 17 TÜRKİYEDE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Apple'ın merakla beklenen yeni modeli iPhone 17, Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Global satışların başlamasının hemen ardından, Eylül sonu ile Ekim başı arasında Türkiye'deki teknoloji mağazaları ve online satış kanallarında kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Gelişmiş teknolojik özellikleri ve yenilikçi tasarımıyla iPhone 17'nin, Türkiye'de büyük bir ilgiyle karşılanacağı öngörülüyor.

İPHONE 17 FİYATI NE KADAR?

Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 17'nin fiyatları, teknoloji meraklıları tarafından yoğun ilgiyle takip ediliyor. Modelin özellikleri ve depolama kapasitesine göre farklı fiyatlandırmaların olacağı tahmin ediliyor. Genel beklenti, iPhone 17'nin başlangıç fiyatının önceki modellere kıyasla rekabetçi ve piyasaya uygun seviyelerde olacağı yönünde. Kesin fiyatlar ise Apple tarafından satış öncesinde resmi olarak açıklanacak; ancak uzmanlar, cihazın premium segmentte konumlanacağını öngörüyor.

TEKNİK DETAYLAR