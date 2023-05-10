Inter teknik direktörü kimdir, ismi ne? Simone Inzaghi kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırdı? İnzaghi hangi takımı çalıştırıyor?

Milan-İnter Şampiyonlar Ligi maçı devam ederken futbol severler Inter'in teknik direktörü kimdir merak etti. Peki, Inter teknik direktörü kimdir, ismi ne? Simone Inzaghi kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırdı? İnzaghi hangi takımın teknik direktörüdür? İşte detaylar...

İtalya'nın en köklü ve en başarılı kulüplerinden olan İnter'in teknik direktörü kimdir, ismi nedir merak edildi. Peki, Inter teknik direktörü kimdir, ismi ne? Simone Inzaghi kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırdı? İnzaghi hangi takımın teknik direktörüdür? Inter'in yeni teknik direktörü İnzaghi mi? İşte bilgiler...

İNTER'iN TEKNİK DİREKTÖRÜ KİMDİR?

İnter'in teknik direktörü Simone Inzaghi'dir.

SİMONE INZAGHİ KİMDİR?

Simone Inzaghi (d. 5 Nisan 1976, Piacenza) Forvet olarak forma giyen İtalyan futbolcudur. Kardeşi AC Milan'da forma giyen Filippo Inzaghi'dir.Şu anda FC Internazionale Milano kulübünde teknik direktörlük yapmaktadır.

Profesyonel kariyeri boyunca, 10 yıldan fazla Lazio'da oynasa da düzensiz olarak forma giymiştir.

Futbol kariyeri

Inzaghi profesyonel futbol hayatına 1993'te yaşadığı yerin takımı Piacenza Calcio'da başladı, ama hiç forma şansı bulamadı. Sonraki sezon 3. Lig takımı Carpi FC 1909'a kiralandı, orada 9 maçta oynayabildi ve gol atamadı. İlk golünü 1995-96 sezonunda Novara Calcio adına attı.

Sonra iki takıma daha kiralandı, AC Lumezzane ve US Brescello, Inzaghi Piacenza'ya geri döndü ve takım için ilk maçına (ayrıca ilk Serie A maçı) 1998-99 sezonunda çıktı ve bu sefer 30 maçta oynadı, 15 gole imza attı.

Sonraki sezon, Lazio'ya transfer oldu ve takımdaki ilk sezonunda 22 maçta oynadı, 7 gol attı. Inzaghi ayrıca ilk A millî maçına İspanya kaşısında çıktı. Sezon sonunda kontratını Haziran 2009'a kadar uzattı.

2004-05 sezonunda, Sampdoria'ya kiralık verildi ve 5 maç oynayabildi. 2006-07 sezonunda Lazio'ya geri döndü ve 12 maçta oynayabildi.

2007-08 sezonunda, Atalanta BC'ye kiralandı. Burada da 19 maçta oynayabildi, çoğunlukla da 2.yarıda oyuna giriyordu.

Inzaghi, 2008-09 sezonunda Lazio'ya geri döndü, ama teknik direktör Delio Rossi'nin planlarında yoktu. US Lecce ile yapılan bir lig maçında oyuna girdikten 2 dk sonra golü buldu ve 1-1'lik beraberliği sağladı. Eylül 2004'ten beri Serie A'daki ilk golü oldu. Ama sonra da 12 maçta şans bulabildi. 2010 yazında, 34 yaşındayken ise emekli oldu.

Kişisel yaşamı

Inzaghi'nin bir de kardeşi vardır, Filippo Inzaghi, ayrıca o da bir forvettir ve ikisi de Piacenza Calcio'da futbol hayatına başlamışlardı. Filippom Inzaghi en son AC Milan'da forma giydi ve millî takımda en son 2006 FIFA Dünya Kupası'nda oynadı.

Bir de oğlu vardır, Tommaso, 29 Nisan 2001 doğumlu. Eşi de manken ve aktris Alessia Marcuzzi'dir.